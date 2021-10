5e tour de la Coupe de France de Football : la Berrichonne ira jouer à Romorantin (N2)

Le tirage au sort a eu lieu ce mardi à Blois : pour le compte du 5e tour de la coupe de France de football, la Berrichonne de Châteauroux, qui fait son entrée en lice dans la compétition, se déplacera sur le terrain du SO Romorantin qui évolue en National 2, soit une division en dessous de la Berri. Une équipe du Loir-et-Cher entrainée par un certain Yann Lachuer, ancien joueur de Châteauroux (saisons 1996/1997 et 2007/2008) et qui a réalisé un très beau parcours professionnel.

Ce 5e tour de la Coupe de France va nous offrir également un beau derby entre l' ES Poulaines (D1) et le FC Déols (N3). De son côté le FC Saint-Doulchard (R2) dans le Cher recevra le FC Ouest Tourangeau 37 (N3) alors que dans le même temps, le Vierzon FC (N3) ira jouer au FC Saint-Martin Vignoux (R3). Toutes ces rencontres auront lieu le week-end des 16 et 17 octobre.

À noter également, que les féminines de la Berrichonne (R1) se déplaceront sur la pelouse de leurs homologues de l'ESO Notre Dame d’Oé (R3) pour le compte du 3ème tour de la Coupe de France Féminine. Le match aura lieu le dimanche 17 octobre prochain à 15h00.