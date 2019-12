5e victoire de suite pour l'OM!

Angers, France

Avez-vous déjà vu des caméléons lever les bras?

C'est ce que sont actuellement les footballeurs marseillais. Quatre jours après une démonstration avec le ballon face à Brest, et en sortant la mitraillette, avec 34 tirs, tout en pêchant dans la finition, l'OM s'est transformé en équipe défensive, solide et réaliste, ce mardi, dans le frigo angevin. L'OM l'emporte 2-0, grâce à Sanson (17e) et Payet (42e sp), avec réalisme, pour sceller un 5e succès de suite.

5 succès: une première depuis 5 ans!

Une série à laquelle les supporters de l'OM n'avaient plus goûtée

depuis 5 ans et la période Bielsa. Ce n’est donc pas rien que de grignoter 15 points sur 15 possibles. "5 victoires d'affilée, on a un peu de réussite aussi, on le sait analyse le milieu de terrain Valentin Rongier, mais ça se provoque. En ce moment, on fait ce qu’il faut sur le terrain, que ce soit en terme de concentration et d'efforts et on est récompensé."

Moins joueuse et bien plus réaliste, ce mardi soir, l’OM démontre une force collective très intéressante actuellement. Ce qui leur permet de l'emporte à chacune de leurs sorties. Pour Morgan Sanson, cinq succès de suite, "ce n'est pas anodin, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'équipes qui l'ait fait ces derniers temps estime le premier et joli buteur marseillais face aux SCO. Mais ne pas s'enflammer pour cela. On parle toujours d'humilité après les matches. Cela peut aller très vite dans l'autre sens, même si des matches pareils nous donnent encore plus de confiance. Mais ne pas s'arrêter là-dessus et rester humbles."

Et surtout des morts de faim messieurs…

Car les supporters de l’OM se prennent à rêver des 8 succès d’affilée, record du club.

Vu son calendrier (Bordeaux et Nîmes à domicile, Metz en Lorraine), cet OM, 2e avec 31 points, soit 5 de plus que Bordeaux, son poursuivant et prochain adversaire, peut le faire.