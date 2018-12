5 clubs du Nord Pas-de-Calais en lice pour les 32è de finale de la Coupe de France de football

Par Sophie Morlans, France Bleu Nord

Deux clubs nordistes, Boulogne et Avion ont été éliminés de la Coupe de France, lors du 8è tour. 6 représentants du Nord Pas-de-Calais sont toujours dans la course, en attendant le match de Saint-Omer en Corse, qui a été reporté à cause de la météo, et l'entrée de Lille dans la compétition.