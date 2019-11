Le Mans-PSG : 6000 places grand public mises en vente à partir de ce vendredi 22 novembre

Le Mans, France

C'est l'affiche incontournable de cette fin d'année au stade MMArena : pour le match de Coupe de la Ligue de football qui verra s'affronter Le Mans FC et le PSG le 18 décembre à 21 h 05, les ventes, réservées dans un premier temps aux seuls abonnés, se sont envolées. L'ouverture de la billetterie grand public est donc revue, "pour permettre à un maximum de familles sarthoises de venir assister au match" avance le club sang et or dans un communiqué. Initialement prévue ce jeudi 21 novembre à 18 heures, elle est repoussée au vendredi 22 novembre à 10 heures.

En tout 6 000 places grand public seront mises en vente ces prochains jours, en plusieurs vagues, avec des formules différentes qui permettent aussi au Mans FC de remplir le stade pour les prochains matchs de championnat de Ligue 2.

vendredi 22 novembre à 10 heures : 3000 packs PSG + Châteauroux (match L2 du 29 novembre)

Un quota de 1 000 packs sera disponible sur le site du club et plus de 2 000 dans Leclerc de l'agglomération mancelle, les magasins Super U et Hyper U de la Sarthe ainsi qu’aux guichets du MMArena. Il sera possible de réserver uniquement 2 packs par personne. Il n’y aura pas de vente à La Pincenardière. Tarifs : de 21 à 51 euros

lundi 25 novembre à 10 heures : 2000 places pour le seul match Le Mans FC-PSG

500 places seront mises en vente sur le site internet du club et 1500 dans les magasins partenaires ainsi qu'au MMArena. Deux places maximum par personne, pas de vente à La Pincenardière. Tarifs : de 14 à 32 euros.

mercredi 27 novembre à 10 heures (au lieu du 4 décembre) : 1000 packs PSG + Orléans (match L2 du 13 décembre)

La vente est assurée uniquement dans les magasins partenaires (Leclerc de l'agglomération mancelle et Super U de la Sarthe). Pas de billetterie au MMArena, à La Pincenardière et sur internet. Deux packs maximum par personne. Tarifs : de 21 à 51 euros.

Vers un record d'affluence ?

Pour ce match du 18 décembre, la capacité maximale du MMArena sera de 24 877 places. Le record d'affluence du match d'inauguration du stade peut donc théoriquement être battu : 24 375 personnes avaient assisté le 29 janvier 2011 au match entre Le Mans FC et l'AC Ajaccio, sachant que la majorité des places obligatoirement réservées aux supporters corses n'avaient pas trouvé preneur.

Pour l'instant, la communication du Mans FC assure ne pas être en mesure de donner précisément le nombre de places déjà vendues aux abonnés depuis le début de la semaine. Ce que l'on sait, c'est que 2000 places sont par ailleurs réservées pour la Ligue professionnelle de football. 1900 places sont dédiées au parcage supporters visiteurs et 200 ont été bloquées pour le club du Paris Saint-Germain.