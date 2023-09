618 supporters strasbourgeois seulement à Metz : "Si on était plus libres, on prendrait plus de plaisir"

Seuls les membres des associations officielles de supporters sont autorisés à faire le déplacement ce dimanche 23 septembre à Metz. Au total, 11 bus (4 pour les Ultra Boys 90, 2 pour le Club central des supporters, 2 pour le Kop Ciel et Blanc, 1 pour la Fédération des supporters, 1 pour les Racing Girls, 1 pour Racing 68) convoieront les 618 privilégiés vers Metz.

Ces autocars partiront à 9h30 du stade de la Meinau et seront accompagnés vers la Moselle par les forces de l’ordre. "On va être escortés de la Meinau jusqu’à Metz en bus, sur tout le trajet, sans faire de pause, détaille Florian Kuhn, l’ancien président des UB 90, le principal groupe de supporters. Donc on va d’un point A à un point B comme du bétail, comme une vache qui part de son pré jusqu’à l’abattoir ou à son hangar, comme vous voulez. Mais c’est la même chose, on va d’un point A à un point B sans liberté de mouvement."

Jamais plus de 600 supporters strasbourgeois à Metz depuis 2017

Depuis plusieurs années, les autorités limitent, encadrent, voire interdisent les déplacements de supporters pour éviter les incidents. Pour le derby à Metz, il faut remonter à 2009 pour trouver trace du dernier match à Saint-Symphorien où il n’y a pas eu de limitations du nombre de supporters strasbourgeois.

Il faut dire que les déboires du Racing (et parfois ceux du FC Metz) ont limité le nombre de rencontres entre les deux clubs depuis quinze ans. Depuis le retour dans l’élite du Racing, le parcage visiteurs du stade Saint-Symphorien (environ 1.200 places) n’a jamais été complet : limitation à 600 supporters en 2017, boycott des associations de supporters en 2020, car on ne leur proposait que 300 places, déplacements interdits en 2021 et 2022 à cause du covid (jauge restreinte ou huis clos).

Cette fois-ci, les associations ont décidé de faire le déplacement car boycotter tout le temps ne servirait pas leur cause. Mais depuis plusieurs saisons, l’engouement autour du Racing est très fort et les supporters auraient pu être bien plus nombreux pour faire le court déplacement jusqu’à Metz.

"Il y a toujours une animosité entre l’Alsace et la Lorraine, le derby, c’est un événement qu’on attend chaque saison, explique Maxime, un autre UB 90. On est plus motivés que pour un autre match. Mais c’est quand même une ambiance un peu anxiogène. Si on était plus libres, on prendrait plus de plaisir, c’est sûr".

Les supporters espèrent la passe de trois

Ce dimanche, les supporters du Racing se sont donnés comme mission d’être irréprochables. "On sait qu’on n’a pas le droit à l'erreur, on va tout faire pour que tout se passe bien, souligne Florian Kuhn. On ne va pas répondre aux provocations, s’il y en a. Notre but c’est de montrer que les autorités peuvent nous faire confiance et qu’un jour on puisse retourner à Metz avec une pleine capacité".

Les 618 privilégiés espèrent voir le Racing s’imposer une troisième fois consécutive à Metz, même si le jeu proposé par les Strasbourgeois début de saison ne les enthousiasme guère.

"On a déjà été plus optimistes, on verra dimanche", sourit Maxime. "Je suis toujours optimiste, je vais y croire jusqu’au bout, poursuit Florian Kuhn. Comme notre combat face à la répression, on reste optimiste jusqu’au bout, même si parfois on sait que c’est un peu perdu".

Face à Montpellier, les Ultra Boys 90 avaient déjà mis un petit coup de pression aux joueurs en déployant une banderole à l'heure de jeu : "Pour le respect de notre blason, vaincre Metz est l'une de vos missions".

