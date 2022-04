66 degrés sud, "la cyclo" deuxième édition

66 degrés sud : "La cyclo" du 18 au 28 avril, entre Estagel et Força Réal. Gagnez vos maillots et dossards avec France Bleu Roussillon.

France Bleu Roussillon est partenaire de la deuxième édition de " 66 degrés Sud La cyclo". A cette occasion, gagnez votre maillot pro et votre dossard !

Maillot Officiel © Radio France - Radio France

L'ÉVÉNEMENT CYCLO INTERNATIONAL À NE PAS RATER !

Après une première édition réussie l’an passé, 66 Degrés Sud enfourche de nouveau son vélo pour sillonner les 36 communes de l'agglomération de Perpignan.



Mais pour l’occasion, cette année, l’événement prend une envergure internationale en devenant une épreuve qualificative au championnat du Monde Gran Fondo.

Pour les amoureux du vélo la course cyclo touristique vous fera visiter les plus beau paysage de l'agglomération de Perpignan. Départ le 30 avril place de la Victoire pour une arrivée le jour même au Parc des expos de Perpignan. La course contre la montre se déroulera le 28 avril au départ de Estagel jusqu'à Força Réal en passant par Montner.

Les inscriptions sont encore possibles notamment pour la cyclo-touristique jusqu'au 30 avril avec une participation de 5 euros. Pour plus de renseignements et pour les inscriptions connectez vous sur le site 66-degres-sud.fr.

PETITE PAUSE APÉRO SUR LE VILLAGE OUTDOOR !

Que l'on soit coureur ou simple visiteur, le Village Outdoor vous accueillera pour passer un délicieux moment.

Les différents foodtrucks seront présents pour vous faire découvrir (ou redécouvrir) les spécialités catalanes et les douceurs qui les accompagnent (on vous parle bien sûr de vin et de bières du pays à consommer avec modération).

Gagnez votre dossard et votre maillot pro

Inscrivez-vous ci dessous pour le tirage au sort ! Bonne chance !