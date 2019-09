6e journée de Ligue 1 : suivez OGC Nice - Dijon sur France Bleu Azur

L'OGC Nice reçoit ce samedi soir (20h) à l'Allianz Riviera Dijon, la lanterne rouge du championnat avec un seul point pris en cinq journées. Après sa défaite à Montpellier (2-1) et l'affaire du vol de la montre de Kasper Dolberg, le Gym doit se remettre la tête à l'endroit face aux Bourguignons.

Nice, France

Décidément pas facile de se concentrer sur le football en ce début de saison avec le Gym. Après le feuilleton du rachat, le mercato express et tradif et les blessures qui ont amputé une bonne partie de la défense, c'est cette fois la montre du Danois Kasper Dolberg qui a focalisé l'attention cette semaine. Volée dans le vestiaire lundi pendant que l'avant-centre s'entraînait avec le groupe, elle n'a pas été retrouvée depuis. Kasper Dolberg a porté plainte et la justice va pouvoir faire son travail. Même si Patrick Vieira a précisé vendredi que "le problème serait réglé en interne".

4 recrues alignées d'entrée ?

Pour battre Dijon ce samedi soir à l'Allianz Riviera, le coach niçois peut compter sur le retour de Malang Sarr dans le groupe. Le jeune défenseur (20 ans) devrait démarrer sur le banc. Au contraire de Stanley Nsoki, qui sera bien titulaire, comme trois autres recrues en attaque. Dolberg devrait être soutenu par Ounas, Claude-Maurice et Ganago pour tenter d'enfoncer un peu plus la lanterne rouge de la Ligue 1.

Coup d'envoi de la 6e journée OGC Nice - Dijon à 20h à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Azur avec Maxime Bacquié et Patrice Alberganti dès 19h45.