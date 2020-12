6ème victoire d'affilée pour l'OM qui se débarrasse de Monaco (2-1)

L'OM s'est mis rapidement devant grâce à ses deux attaquants, Thauvin et Bénédetto, auteurs chacun d'un but sur une passe de l'autre

On a encore eu droit à un OM au double visage. Mais avec de belles valeurs, à chaque fois. Le premier, alléchant, avec beaucoup d'allant pendant 30 minutes, le second, de combattant, pendant la dernière heure. Mais que c'est long de courir pendant 3 600 secondes. Le tout pour le même résultat en Ligue 1 depuis le 17 octobre et la réception de Bordeaux: un succès!

C'est le 6ème de suite pour les olympiens. Et il est marqué du sceau de qualités régulièrement présentes la saison dernière: un état d'esprit exemplaire et une efficacité quasi-maximale. Car l'OM a subi, mais à tenu son but d'avance.

Thauvin-Bénédetto, un duo qui régale et se régale

Tout près de voir Monaco ouvrir le score, on se demande d'ailleurs encore comment le monégasque Ben Yedder, si adroit, peut mettre ce ballon au-dessus sur un centre d'Aguilar (1e), l'OM se réveille et passe devant sur sa première occasion. Et de quelle manière: Bénédetto trouve Thauvin au second poteau pour une tête dans la lucarne (5e). Les marseillais régalent et se régalent, à l'image, du duo Thauvin-Bénédetto qui remet çà, dans l'autre sens cette fois (13e).

A 2-0, Monaco est dans les cordes mais reprend ses esprits et remonte sur le ring. Pour, pendant une heure, dominer largement l'OM qui a tiré 3 fois dans le cadre pour 2 buts.

André Villas-Boas est "fier de l'équipe qui démontre une très grosse force de caractère." Copier

Sans trop trembler, mais avec un Mandanda précieux, l'OM a vu les monégasques revenir à 2-1 à 10 minutes du terme sur un pénalty de Ben Yedder. Mais a finalement tenu, renforçant sa défense sur les dernières secondes. Un double visage pour une victoire tellement précieuse face à une formation qui compte bien lutter pour les premières places.

Ca démontre une très grosse force de caractère pour la suite. Et c'est très important. André Villas-Boas, entraîneur de l'OM

_"_C'était dûr sur l'aspect émotionnel après notre élimination des coupes d'Europe avoue André Villas-Boas. Alors, je félicite l'équipe car ils ont été capables de changer de "logiciel" et de gagner contre un concurrent direct. Ca démontre une très grosse force de caractère pour la suite. Et c'est très important."

Car l'OM est provisoirement 2ème de la Ligue 1, derrière le PSG qui reçoit Lyon, ce dimanche soir. Et en comptant toujours 2 matches de retard...