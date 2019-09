7e journée de Ligue 1 : et si le Dijon Football Côte-d'Or surprenait l'Olympique de Marseille?

Dijon - France

Pas le temps de gamberger pour le Dijon Footall Côte-d'Or, trois jours après une nouvelle déconvenue à Nice (1-2 samedi) les Rouges, derniers du classement avec 1 point doivent réagir. Pas facile quand on sait qu'ils reçoivent l'Olympique de Marseille ce mardi soir. 5es du classement, tenus en échec à Montpellier (1-1) samedi dernier, les Marseillais arrivent diminués.

Quelques absents de marque à l'OM

Ils sont privés de Kamara et Payet, suspendus, tandis que Thauvin et Alvaro eux sont blessés. Après un léger frémissement lors du dernier match, après tout les Dijonnais avaient ouverts le score à Nice, l'heure du DFCO est peut-être arrivée! Pour ce match le Parc des Sports Gaston-Gérard affiche complet avec 15 000 spectateurs en tribune dont plus de 600 dans le parcage visiteurs.

"Ne pas passer pour des trompettes"

Le coach du DFCO, Stéphane Jobard, veut croire que la roue va enfin tourner. Pourquoi pas face à Marseille où il était entraîneur-adjoint de Rudi Garcia l'an passé. "Elle peut tourner à n'importe quel moment mais encore une fois je crois que cette première victoire doit arriver rapidement. On doit encore franchir un palier mais face à des gros calibres comme ça je ne me fais pas trop de soucis parce que vu le niveau de l'opposition on va être mobilisé à 200 pour cent. C'est la seule manière de ne pas passer pour une trompette".

Stéphane Jobard, l'entraîneur du DFCO © Maxppp - Nicolas Goisque

"Je pense qu'il y a quelque chose à faire", Bruno Écuele Manga

Mais après un début de saison catastrophique, l'impatience grimpe de toute part. Alors l'état d'urgence est-il déjà déclaré pour le DFCO? Le défenseur Bruno Écuele Manga se veut plus nuancé. "L'état d'urgence c'est depuis le premier match qu'il est déclaré. On sait très bien qu'on joue le maintien et qu'on doit se mettre à l'abri très rapidement". Le fait d'affronter les Marseillais avec certainement une grande partie du public acquise aux Olympiens ne l'effraie-t-il pas? "On joue chez nous, même si on joue Marseille, je pense qu'il y a quelque chose à faire" prophétise le défenseur.

Bruno Écuele Manga face à Saint-Étienne il y a quelques semaines © Maxppp - Nicolas Goisque

Des nouvelles de l'infirmerie

Côté Dijonnais Jordan Marié (milieu) et Frédéric Samaritano (milieu) sont toujours blessés. "Out" aussi Jhonder Cadiz (attaquant), le joueur prêté par le Benfica est touché aux ischio-jambiers. Senou Coulibaly (défenseur), encore juste, sera ménagé et ne jouera pas ce match lui non plus. La bonne nouvelle nous vient de Mama Baldé, il est apte pour défier l'OM (milieu).

DFCO / Olympique de Marseille, 7e journée de Ligue 1, coup d'envoi à 19h ce mardi soir. L'autre match de la soirée oppose Monaco à Nice à partir de 21h. Une 7e journée qui se poursuit et se termine mercredi.