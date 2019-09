7e journée de Ligue 1 : suivez le derby Monaco - Nice sur France Bleu Azur

Nice, France

Qui dit derby, dit rivalité et suprématie territoriale. 20 kilomètres seulement séparent Monaco et Nice, c'est le déplacement le plus court de la saison pour le Gym et pour ses supporters qui seront encore une fois plus nombreux que les Monégasques à Louis II. "On joue à domicile", a glissé avec le sourire le facétieux Adam Ounas lundi. Arrivé il y a quelques semaines sur la Côte d'Azur, il a déjà été briefé sur ce derby de la Côte d'Azur. "Tout le monde m'en parle depuis quelques jours".

"Un derby ça ne se joue pas, ça se gagne"

Adam Ounas a aussi relevé l'enjeu sportif. "Un derby ça ne se joue pas, ça se gagne". Ce qui n'est pas arrivé depuis 5 ans pour le Gym. Mais si les aiglons venaient à s'imposer ce mardi soir, ils prendraient déjà 12 points d'avance sur des Monégasques en pleine crise. Un gouffre dans la course à l'Europe, mot tabou à l'OGC Nice, mais qui commence à germer dans les têtes.

L'ASM au complet en attaque

Pour cette rencontre, le Gym part à Louis II avec le même groupe que face à Dijon. Dante et Hérelle sur le flanc, Malang Sarr devrait être titularisé. Côté Monégasque, Ben Yedder et Slimani sont de retour dans le groupe après leur absence à Reims (0-0). Avec seulement trois points en six matchs, l'ASM est 19e. Le Gym déjà 3e avec 12 points.