7e tour de Coupe de France : quel tirage pour les clubs de Loire et de Haute-Loire ?

Le tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France de foot avait lieu ce jeudi matin. Dans le groupe C, quatre clubs de la Loire et de la Haute-Loire attendaient de connaître leur prochain adversaire. Découvrez les affiches.

Ce jeudi 26 octobre avait lieu le tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France de foot. Un moment très attendu par les quatre clubs de la Loire et la Haute-Loire toujours en compétition : l’US Feurs, l’ASF Andrézieux, Foot en Mont Pilat et Le Puy F43. Alors que les clubs de Ligue 2 entrent en lice, nos amateurs ligériens et altiligériens attendaient de savoir à quelle sauce ils seront mangés, le week-end du 10-11 novembre.

Un derby de la Loire

Et finalement, ce seront des duels d’amateurs. Aucun de nos clubs ne tirent de Ligue 2 (l’AJ Auxerre ou Clermont dans le groupe C). Le Puy ira en Haute-Marne affronter le Chaumont FC. Feurs, club de régional recevra Lyon la Duchère, nos voisins du Rhône qui évoluent en National. Et on aura un derby de la Loire puisque Foot en Mont Pilat accueillera l’ASF Andrézieux-Bouthéon. Les matchs se joueront le week-end du 10-11 novembre.

Le résumé

Chaumont FC - Le Puy F 43

US Feurs - AS Lyon Duchère

Foot en Mont Pilat - ASF Andrézieux-Bouthéon