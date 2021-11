7e tour de la Coupe de France : quatre clubs de Loire et de Haute-Loire sur les terrains ce week-end

Les choses se corsent en Coupe de France. Les clubs de Ligue 2 font leur entrée dans la plus vieille compétition de football en France et l'US Blavozy a décroché le gros lot. Les Altiligériens reçoivent le Rodez Aveyron Football ce samedi à 17 heures au stade Massot du Puy en Velay. Rodez, club d'Enzo Zidane, fils ainé de Zinedine Zidane et dont le mythique numéro 10 des bleus est actionnaire. "Zizou" pourrait d'ailleurs faire le déplacement et prendre place dans les tribunes de Massot pour encourager le fiston.

Trois clubs de la Loire encore en lice

Côté Ligérien, nos clubs de National 2, le Puy Foot et Andrézieux-Bouthéon, habitués à ce stade de la compétition, seront bien là. Les Ponots se déplacent sur la pelouse de Cannes, équipe de National 3 et club formateur de Zinédine Zidane. Décidément. Coup d'envoi ce samedi à 18 heures. Dans le même temps les Andréziens effectuent un déplacement plus court jusqu'à Vichy (Régional 1). Coup d'envoi à 18 heures également.

La tâche s'annonce plus ardue pour Côte-Chaude, club de Régional 2 qui reçoit Haut-Lyonnais club de National 3 et leader de sa poule avec une seule défaite cette saison. La rencontre se dispute ce dimanche à 14 heures.