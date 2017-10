850 supporters lyonnais dimanche à Geoffroy-Guichard

Comme il l'avait annoncé sur France Bleu, le préfet de la Loire Évence Richard autorise un peu plus de supporters que la saison dernière pour le derby à Geoffroy-Guichard dimanche. Un déplacement qui sera une nouvelle fois très encadré...

850 supporteurs lyonnais vont pouvoir faire le déplacement dimanche soir à l'occasion du derby entre l'ASSE et l'OL à Saint-Étienne. C'est précisément 79 de plus que la saison dernière et ce n'est pas rien car ces dernières années, l'histoire du mythique derby du football français a régulièrement été entachée par des affrontements entre supporters des deux camps, avant pendant après, et parfois même très loin des matchs.

Le préfet de la Loire fait un effort, mais le déplacement reste très surveillé

Sur France Bleu il y a quelques semaines, le préfet de la Loire avait confié sa volonté d'en accueillir plus. Promesse tenue même si l'arrêté communiqué ce mardi reste très restrictif.

Il ne s'agit pas d'un arrêté qui ouvre toutes les vannes aux supporters lyonnais, mais bien d'un arrêté d'interdiction, de limitation de déplacement pour les Gones. Les 850 supporters qui vont débarquer dimanche seront comme d'habitude étroitement encadrés dans des bus affrétés par l'OL et escortés par les forces de l'ordre. Et ils vont bénéficier d'une exception à l'interdiction qui est faite à tous les autres de venir : interdiction de circulation et d'accès à Geoffroy-Guichard. Dans son arrêté pris la semaine dernière, le préfet de la Loire retrace comme tous les ans l'histoire de l'antagonisme stéphano-lyonnais, depuis le vol de bâche stéphanoise en 2013 jusqu'au vol de la bâche lyonnaise l'été dernier, en passant par les tags anti-verts sur la boutique de Saint-Étienne et le fameux mariage saccagé. Mais il ouvre aussi une porte en acceptant près de 80 spectateurs supplémentaires dans l'angle réservé aux visiteurs.

La question qui se pose déjà, c'est celle de match retour. Les supporters stéphanois accepteront-ils d'aller à Gerland dans la mêmes conditions ? L'an dernier, ils avaient boycotté le déplacement alors qu'on leur proposait 771 places.

Le derby aura lieu dimanche soir à 21h devant 40 000 supporters.