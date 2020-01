88e Rallye Monte Carlo : le programme et les Azuréens à suivre

La 88e édition du Rallye Monte Carlo démarre ce mercredi à Gap (Hautes-Alpes). La première manche du championnat du monde WRC se déroule jusqu'à dimanche et l'arrivée au Col de Braus (Alpes-Maritimes). 88 équipages sont engagés cette année. Programme et présentation des Azuréens à suivre.

Encore une fois les meilleurs pilotes sont là pour la reprise du championnat du Monde WRC 2020. Le vainqueur des six dernières éditions Sébastien Ogier (Toyota) devra faire face à la concurrence de "l'autre" Sébastien. L'Alsacien Sébastien Loeb et son co-pilote monégasque Daniel Elena, au volant d'une Hyundai, voudront remporter un 8e Monte Carlo pour redevenir seuls recordmen du nombre de victoires ici. Le dernier champion du Monde estonien Ott Tänak doit lui défendre sa couronne sur un parcours renouvelé à 25% par rapport au Monte Carlo 2019. Les spéciales dans les Alpes-Maritimes sont quant à elles identiques à celles de l'année dernière.

En tout 88 équipages prennent le départ de ce 88e Rallye Monte Carlo. Une coïncidence assure Richard Micoud, patron de l'Automobile club de Monaco, qui organise le Rallye. "C'est un joli clin d’œil mais c'est un hasard. On avait fixé la barre à 80 équipages mais finalement on a clôturé à 88." Parmi les équipages, on suivra les performances de plusieurs Azuréens.

Nicolas Ciamin (21 ans) Citroën C3

Le Niçois Nicolas Ciamin est jeune mais a déjà une solide expérience. Des débuts en compétition dès 2014, quelques titres en junior, il vient d'être recruté par le team DG Sport Competition pour prendre le départ de six rallyes en 2020, dont le Monte Carlo. La saison dernière il avait épaté sur certaines manches du championnat de France. Pour ce Monte Carlo, il est au volant d'une Citroën C3 avec son copilote Yannick Roche dans la catégorie WRC 3.

Eric Camilli (33 ans) Citroën C3

Plus âgé que Nicolas Ciamin, le Niçois Eric Camilli sera lui aussi sur ses terres en fin de semaine au volant également d'une Citroën C3, dans la catégorie WRC 3. Pilote d'usine chez Ford il y a quelques années il devait être recruté par Citroën avant le retrait de la marque française du WRC. Finalement il peut prendre le départ de ce Monte Carlo grâce à l'aide de Citroën mais n'a pas de visibilité pour la suite de la saison.

Marc Dessi (64 ans) Peugeot 208

Il est LE recordman du nombre de participations au Monte Carlo ! Le Monégasque prend le départ de son 41e rallye. L'histoire de sa vie. "Quand j'étais petit je regardais les voitures passer sous ma fenêtre. Je rêvais de faire ce rallye. Finalement dans les années 70 je me suis lancé avec une Lancia, c'était ma voiture de tous les jours. Aujourd'hui c'est plus compliqué d'être au départ d'un rallye. Il faut un budget de 20 000 euros. Mais la passion est toujours là". Une histoire de famille puisque c'est Pamela, sa fille, qui est sa copilote. "C'est un choc des générations ! Elle est courageuse de m'accompagner parce que j'ai une conduite "pas propre", j'aime bien envoyer la voiture en travers. Parfois je me fais gronder !"

Le Monte Carlo en direct sur France Bleu Azur

France Bleu Azur vous fait vivre cette 88e édition du Rallye Monte Carlo avec deux émissions spéciales cette semaine. Ce mercredi rendez-vous dès midi en direct de Gap et dimanche nous seront à Monaco pour l'arrivée du Rallye avec une émission en direct de 12h30 à 15h.

Parcours rallye Monte-Carlo 2020

Mercredi 22 janvier :

Shakedown (3,35 km) - Route de la Garde et RD 503 (Gap) à partir de 16h01.

Jeudi 23 janvier :

ES 1 - Malijai - Puimichel (17,47 km) à partir de 20h38.

ES 2 - Bayons - Bréziers (25,49 km) à partir de 22h26.

Vendredi 24 janvier :

ES 3 - Curbans - Venterol 1 (20,02 km) à partir de 8h36.

ES 4 - Saint-Clément-sur-Durance - Freissinières 1 (20,68 km) à partir de 9h56.

ES 5 - Avançon - Notre-Dame-du-Laus (20,59 km) à partir de 11h21.

ES 6 - Curbans - Venterol 2 (20,02 km) à partir de 13h54.

ES 7 - Saint-Clément-sur-Durance - Freissinières 2 (20,68 km) à partir de 15h14.

ES 8 - Avançon - Notre-Dame-du-Laus (20,59 km) à partir de 16h39.

Samedi 25 janvier :

ES 9 - Saint-Léger-les-Mélèzes - La Bâtie-Neuve 1 (16,87 km) à partir de 9h38.

ES 10 - La Bréole - Selonnet 1 (20,73 km) à partir de 10h56.

ES 11 - Saint-Léger-les-Mélèzes - La Bâtie-Neuve 2 (16,87 km) à partir de 14h08.

ES 12 - La Bréole - Selonnet 2 (20,73 km) à partir de 15h26.

Dimanche 26 janvier :