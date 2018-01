Sochaux, France

Le FCSM a donc hérité du gros morceau pour son 8ème de finale de coupe de France. Sochaux affrontera le Paris St Germain mais le match se jouera au stade Bonal le 6 ou 7 février prochain. Bonal va bouillir.

L'ogre parisien est triple tenant du titre

L’ancien joueur de Strasbourg Valérien Ismaël a eu la main lourde pour Sochaux mais le FCSM a heureusement été tiré en premier et aura l’avantage de recevoir les stars parisiennes, leader incontesté de la Ligue Un et triple tenant du titre.

C’est une machine de guerre, on ne fait pas le même sport – Florian Martin, milieu sochalien

Les sochaliens se sont envolés ce jeudi pour Châteauroux qu'ils affrontent ce vendredi soir pour la 23ème journée de Ligue 2. C'est dans leur hôtel juste avant de passer à table qu'ils ont appris la nouvelle : ce sera donc Paris à Bonal. « On était autour de la table et chacun regardait le tirage sur Eurosport sur son téléphone. Tout le monde était content de jouer Paris, en plus à Bonal. C’est bien de pouvoir jouer contre ce qui se fait de mieux en France et peut-être même en Europe. Maintenant, on n’a pas toujours l’occasion de remplir Bonal. Franchement, ça va être top, je prends ça avec beaucoup de plaisir » confie le milieu de terrain sochalien Florian Martin.

Une grande soirée à venir 💪💪💪 @FCSM_officiel vs @PSG_inside !!! Grand match dans un Bonal plein 👏🏻🎉🎊 pic.twitter.com/4soWqOn57X — Florian Martin (@FloMartin10) January 25, 2018

Les parisiens se déplaceront dans le Doubs une semaine avant d’aller défier le Real Madrid dans un autre 8ème de finale mais de la Ligue des Champions. « Je ne pense pas qu’on verra toutes les stars sur le terrain mais il y en a toujours sur le banc, on n’en verra dans tous les cas » ajoute le meilleur buteur du FCSM cette saison. L’exploit contre Paris ? « En foot, tout est possible mais après c’est une telle machine de guerre, on ne fait pas le même sport. Mais on prendra autant de plaisir qu’on avait pris les années précédentes contre Marseille ou Monaco » indique Florian Martin qui préfère d’abord se concentrer sur le déplacement de ce vendredi à Châteauroux. Le championnat reste la priorité du FCSM.

La MCN au complet ?

En février 2013, Sochaux alors en ligue Un avait réussi l’exploit de battre le PSG version qataris 3 buts à 2 grâce à Roudet, Sio et Bakambu auteur du but victorieux dans les dernières minutes. Les parisiens avaient ouvert la marque ce soir-là par le brésilien Alex mais avaient finalement rendu les armes à une semaine d'un clasico face à l’OM. Les sochaliens avaient fait chavirer Bonal de bonheur. Zlatan Ibrahimovic totalement muselé avait passé une sale soirée dans le Doubs. Cette fois, c’est Neymar, Cavani et Mbappé qu’il va falloir canaliser. Pas sûr que entraineur parisien Unaï Emery aligne toutes ses pépites. Paris se déplacera dans la foulée à Toulouse avant le grand rendez-vous de Madrid en 8ème de finale aller de la Ligue des Champions.

Les autres affiches de ces 8ème de finale :