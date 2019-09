8e journée de Ligue 1 : vivez OGC Nice - Lille sur France Bleu Azur

Nice, France

Même si Lille est déjà de retour sur le podium (3e), après sa saison flamboyante l'an dernier terminée à la 2e place du classement, les Lillois ont du mal à l'extérieur en ce début de saison. Avec deux défaites et un nul en Ligue 1, les Dogues n'ont toujours pas gagné loin de leurs bases et on se souvient aussi de ce sérieux revers sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam (3-0) lors de la 1ere journée de Ligue des Champions.

Les Niçois ont donc un coup à jouer à domicile, où ils ont pour le moment alterné entre l'efficace (victoires contre Amiens et Dijon sur le même score 2-1) et le frustrant (défaite contre l'OM 1-2). Avec une défense encore amputé de Dante et Hérelle, pas facile de retrouver la solidité de la saison dernière (2e défense la plus imperméable de Ligue 1 derrière... le Losc).

L'an dernier le Gym avait battu le Losc (2-0) dans un de ses matchs les plus aboutis de la saison. On espère évidemment le même scénario après la défaite dans le derby mardi (3-1) qui a mis au jour les limites de l'effectif jeune et inexpérimenté des aiglons. Ce Nice - Lille est d'ailleurs l'opposition des deux groupes les plus jeunes de Ligue 1. Coup d'envoi à 20h à l'Allianz Riviera. Match à vivre en direct dès 19h45 sur France Bleu Azur avec Patrice Alberganti et Maxime Bacquié.