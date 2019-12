8e tour de la Coupe de France : Annecy et Chilly rêvent d’un exploit

Haute-Savoie, France

"Vous allez vivre la déferlante rose." L’avertissement s’affiche dès l’entrée de Chilly, sur les grilles du complexe sportif Noël Mugnier. Situé à 25 km d’Annecy, la commune de 1 300 habitants vit depuis trois semaines à l’heure de la Coupe de France. Qualifiés pour le 8e tour, une première historique pour le club 100% amateur, les joueurs de l’Etoile Sportive de Chilly savourent l’engouement que suscite leur parcours. "Tout le monde nous en parle", reconnait le capitaine des roses et noirs. "Même ma banquière, rigole Adrien Berger. Les banderoles sont déjà sorties, c’est impressionnant."

Je travaille dans une entreprise de travaux publics qui est également sponsor du club." - Andrien Berger, capitaine de l'ES Chilly

REPORTAGE : avec l'ES Chilly avant son 8e tour de Coupe de France. Copier

Chilly est prêt pour le 8e tour de la Coupe de France. © Radio France - Richard Vivion

2 000 supporters

Ce samedi (17h), pour le 8e tour de la Coupe de France, Chilly qui évolue en Régional 2 reçoit l’AS Fabrègues, un adversaire sérieux qui évolue deux divisions au-dessus (National 3). "On va tout donner pour n’avoir aucun regret à la fin", lance l’entraîneur de l’ESC. Lors du tour précédent, ses joueurs ont déjà éliminé une formation de ce niveau. "Je m’attends à une opposition vraiment différente, poursuit Grégory El Mouets. J’ai des mecs sains j’espère qu’on sera présent au prochain tour."

Son stade n’étant pas homologué à ce niveau, Chilly jouera sur la pelouse du stade de Rumilly. Et Grégory El Mouets promet l’enfer rose à ses adversaires. _"Ce ne sera pas seize joueurs mais 1 300 âmes, tout un village est avec nous."Un village et même un peu plus puisque que samedi plus de 2 000 supporters sont attendus aux Grangettes. "On a aussi le soutien des communes alentours", explique le président du club. "C’est extraordinaire pour tout le club", assure Gilles Mugnier qui se prend à rêver d’une qualification pour les 32e de finales. "Et alors là, pourquoi pas tomber sur une Ligue 1."_ Mais avant, il faut surmonter l'obstacle Fabrègues.

ES Chilly (R2)- AS Fabrègues (N3), 8e tour de la Coupe de France à 17 heures au stade des Grangettes à Rumilly

Annecy face à une Ligue 2

Un peu plus tôt dans l’après-midi (14h), le FC Annecy joue aussi son avenir en Coupe de France. Le Fécé reçoit le FC Chambly. Peut-être pas le nom le plus ronflant de Ligue 2 (actuellement 17e) mais cela reste un club professionnel et demi-finaliste de la Coupe de France 2018. "C’est un adversaire très athlétique", prévient Michel Poinsignon. Mais à domicile, au parc des sports et avec le soutien du public, "ce sera du 50/50" estime l’entraîneur haut savoyard.

J’adore la Coupe de France. Il y a toujours des surprises et j’espère que samedi, nous allons créer la surprise." - Anthony Le Tallec, attaquant du FC Annecy.

Ecoutez l'attaquant du FC Annecy, Anthony Le Tallec. Copier

Anthony Le Tallec, attaquant du FC Annecy. © Radio France - Richard Vivion