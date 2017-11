8e tour de la coupe de France : l'ASF Andrézieux recevra l'AJ Auxerre

L'ASF Andrézieux recevra l'AJ Auxerre à l'occasion du 8e tour de la coupe de France de football. Le tirage au sort a eu lieu ce mardi soir à l'hippodrome de Vincennes.

C'est un beau tirage pour l'ASF Andrézieux. Les joueurs de Romain Revelli recevront l'AJ Auxerre à l'occasion du 8e tour de la coupe de France de football. Le tirage au sort a eu lieu ce mardi soir. L'AJA, club de Ligue 2, a remporté à quatre reprises la coupe de France. Le match est prévu le samedi 2 décembre à 20h30 à l'Envol stadium.

"Auxerre c'est un club qui a été champion de France, demi-finaliste de la ligue des champions, qui a fait des doublés championnat/coupe de France. Même si c'est un club qui évolue aujourd'hui en Ligue 2, ça reste un grand nom du foot français, estime Romain Revelli. Déjà ça c'est bien. Après, en étant humbles et respectueux de l'adversaire, on essayera de tout faire pour leur poser des problèmes. C'est une compétition qui nous tient à cœur. On est pas la pour faire la fête. La fête elle se fera naturellement. Mais il y aura la compétition avec et nous on la jouera à fond".

L'an dernier, l'ASF avait été éliminée au tir au buts lors du 8e tour par Louhans-Cuiseaux.

Par ailleurs le Puy Foot (National 2) se déplacera chez le FC Albères-Argelès (club de régional 1) dans les Pyrénées-Orientales. L'AS Saint-Étienne, elle, entrera dans la compétition au tour prochain, comme les autres clubs de Ligue 1.