8ème de finale de la Coupe de France de football : carton plein pour les clubs brétiliens

Une belle soirée pour les clubs de football bretiliens. L'AS Vitré et le Stade Rennais se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France de football en battant respectivement l'AS Lyon Duchère et Lille. Retour en image et en sons sur ces deux exploits.

Ille-et-Vilaine, France

AS Vitré : une première historique

3500 personnes ont été spectateurs de l'exploit de l'AS Vitré ce mercredi 06 février. Pour la première fois de son histoire, le club bretilien de National 2 se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe de France de football après avoir battu 3 buts à 2 l'AS Lyon Duchère qui évolue une division au-dessus. Vitré est désormais le petit poucet de la compétition.

Le kop des supporters a donné de la voix pour son équipe © Radio France - Maxime Bossonney

C'est la première fois que l'AS Vitré atteint ce stade de la compétition © Radio France - Maxime Bossonney

Les Vitréens avaient pourtant très mal commencé le match, en concédant deux buts à la 08e et à la 22e minute de jeu. Mais portés par un public en feu, les "sang et or" reviennent au score avec d'abord un but de Gros à la 32e, puis grâce à un coup franc dans la lucarne de Maxime Le Borgne. L'AS Vitré recolle au score avant la pause, de quoi faire exploser de joie du Kop. Une barrière s'est même effondrée sous le poids des supporters sans faire de blessés heureusement.

A la deuxième mi-temps les deux équipes mènent un rude combat, le ballon fuse de tous les côtés avec de nombreux corners. La délivrance vient à la 94e minute, à quelques secondes de la fin de la rencontre. L'arbitre siffle un penalty en faveur de Vitré. Rémy Laurent s'élance et met la balle au fond.

L'effet est immédiat c'est toute une ville qui est libérée. Supporters et joueurs s'enlacent sur le terrain, les yeux un peu humides. Le traditionnel clapping résonne alors dans l'enceinte du stade municipal. Le signal d'une nuit de fête pour Vitré.

Les héros du jour © Radio France - Maxime Bossonney

Revivez la qualification de l'AS Vitré comme si vous y étiez :

L'AS Vitré qui affrontera en quart de finale le FC Nantes le 26 ou le 27 février prochain.

Le Stade Rennais goûte à nouveau aux quarts de finale

Le Stade Rennais accède pour la première fois en cinq ans aux quarts de finale ! Les Rouge et Noir se sont défaits du dauphin de Ligue 1, Lille, au Roazhon Park grâce à un succès 2 buts à 1. Une rencontre longuement incertaine malgré l'expulsion du capitaine lillois dès la 18e minute. A 0-0 à la mi-temps la rencontre était encore indécise, avec des Lillois solides. Et ce sont même eux qui ont ouvert le score, à la 65e minute, sur corner, par une déviation de la tête de Nicolas Pepe.

Les joueurs de Julien Stéphan ont quasi immédiatement réagi. Le technicien rennais s'est illustré, ce mercredi soir, par un coaching pour le moins audacieux, en faisant sortir le latéral gauche Mehdi Zeffane pour faire entrer Jordan Siebatcheu, aligné comme deuxième attaquant de pointe. Et le nouvel entrant s'est directement illustré pour son premier ballon, le déviant de la tête dans le but de Mike Maignan, le gardien du LOSC.

Et l'homme de la qualification rennaise a véritablement été Siebatcheu. "Pefok" a offert la qualification rennaise une novelle fois de la tête en s'imposant dans les airs dans la surface de réparation, à la 90e minute. Un but synonyme de quarts de finale pour le Stade Rennais, qui s'est évité une douloureuse prolongation, avant de recevoir Saint-Etienne en championnat le 10 février, et le Bétis Séville en 16èmes de finale de Ligue Europa, le 14 février.

Au prochain tour, en quarts de finale, les Rouge et Noir affronteront Orléans, dernier club de Ligue 2, tombeur de Metz (L2) en huitièmes. Le match aura lieu le 26 ou 27 février au Roazhon Park.