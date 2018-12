8ème de finale de la Coupe de la Ligue: un p'tit coup de Bordeaux pour les footballeurs Dijonnais

Comme on se retrouve! Ce match sera le 6e toutes compétitions confondues entre Dijon et Bordeaux au Parc des Sports Gaston-Gérard.

Dijon - France

Ce mercredi soir 8emes de finale de la Coupe de la Ligue, le DFCO, 16e de Ligue 1, reçoit Bordeaux, 12e. En cinq confrontations -toutes compétitions confondues- entre Dijon et Bordeaux à Gaston-Gérard, le bilan est largement à l'avantage des Rouges: avec 3 victoires pour 2 nuls.

8 joueurs "out" pour ce match

Ce match pourrait être l'occasion d'une vaste revue d'effectif. Il faut dire que côté DFCO on déplore pas moins de 8 absents: les défenseurs Senou Coulibaly et Nayef Aguerd et les milieux Yoann Gourcuff et Enzo Loiodice sont tous blessés. Tandis que Wesley Lautoa, Mehdi Abeid et Laurent Ciman -eux- sont suspendus! Bonne nouvelle en revanche, le Sud-Coréen Chang-Hoon Kwon devrait être de retour dans le groupe après une très longue blessure.

Olivier Dall'Oglio © Maxppp - NICOLAS GOISQUE

Du côté des gardiens il pourrait également y avoir du mouvement. Mais là ce sera stratégique. Le coach Olivier Dall'Oglio. "Les gardiens vont bien! Mais certainement que c'est Alex Runnarsson qui jouera ce match là. Parce qu'Alex a besoin de rejouer. Les deux derniers matchs c'est Bobby Allain qui les as disputé avec succès. Mais Alex a besoin de retrouver du temps de jeu. Ce match arrive au bon moment pour mes gardiens."

Olivier Dall'Oglio Copier

Les Bordelais ce sont toujours cassés les dents à Gaston-Gérard © Maxppp - Le Bien Public

La faim de loup de Jordan Marié

Le milieu de terrain, Jordan Marié, régulièrement remplaçant ces derniers temps compte, lui aussi, grappiller du temps de jeu et pourquoi pas figurer parmi les titulaires. Il a une faim de loup et l'envie de retrouver le terrain. "Peut-être que le coach va faire tourner on ne sait pas encore quelle équipe va partir pour ce match là et qui va débuter. Mais j'espère que j'aurais un peu plus de temps de jeu que ces derniers temps." Le joueur explique que "faire un petit parcours en Coupe de la Ligue est toujours intéressant parce qu'en gagnant deux-trois matchs on peut vite se retrouver dans le dernier carré". Sur un plan purement personnel Jordan Marié entend "reprendre du plaisir et profiter des moindres moments passés sur le terrain."

Jordan Marié Copier

Jordan Marié espère retrouver le terrain et pourquoi pas une place de titulaire ce mercredi soir © Maxppp - Nicolas Goisque

Le coup d'envoi de ce Dijon - Bordeaux sera sifflé à 21h05 ce mercredi soir au stade Gaston-Gérard. En défense centrale Cédric Yambere et Oussama Haddadi pourraient être associés. Haddadi étant repositionné dans l'axe. Samedi prochain à 21h00, ce sera le dernier match de l'année, pour le DFCO, avec un déplacement à Saint-Etienne pour la 19e journée de Ligue 1.