8e de finale de Ligue des Champions : nouvel exploit de Lille sur la pelouse de Chelsea ?

Lille dispute ce mardi soir (21h) son 8e de finale aller de la Ligue des Champions face aux anglais de Chelsea. Les champions d'Europe en titre seront les grands favoris de cette confrontation. Un match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Nord dès 19h.

La décla d'avant match : Chelsea se méfie

Le gardien des Blues, Edouard Mendy, s'est montré très respectueux envers le LOSC : "Aujourd'hui, ne pas se méfier de Lille serait une très grosse erreur de notre part. On parle d'une formation qui a fini première de sa poule, nous on a fini deuxièmes (derrière la Juventus Turin). Ils ont devancé Séville. Je connais les Lillois, je connais la mentalité de leur président."

Edouard Mendy, ce lundi, en conférence de presse d'avant-match Copier

Le joueur à suivre : Fonte de retour à la maison

Le capitaine lillois aurait pu dormir à domicile auprès de son épouse et de ses enfants qui vivent toujours à Londres. Depuis son arrivé à Lille, durant l'été 2018, le portugais a fait le choix, en accord avec sa femme, notamment pour l'équilibre de ses enfants, de ne pas les faire déménager dans le Nord. Jose Fonte sera donc le guide idéal pour ses coéquipiers, lui qui a porté les maillots de 2 clubs londoniens, Crystal Palace et West Ham mais aussi de Southampton. Au total il a donc participé à 178 matches de Premier League et à 124 rencontres de Championship, la 2ème division anglaise.

José Fonte sous le maillot de West Ham en 2017 © AFP - Ian Kington

La stat : 0 pointé pour David

Le canadien attend toujours en 2022 de marquer sous le maillot du LOSC. Buteur à 2 reprises avec sa sélection le 28 janvier et le 3 février, il n'a plus marqué avec son club depuis le 22 décembre à Bordeaux, soit une série de 6 rencontres. Rappelons que Jonathan David a marqué lors des 3 dernières rencontres des Dogues en Ligue des champions, à Séville et Wolfsburg mais aussi devant Salzbourg.

La compo France Bleu Nord : Sanches titulaire ?

Jardim - Celik Fonte Botman Djalo - Sanches ou Bamba Xeka André Bamba ou Gudmunsson - Ben Arfa ou Yilmaz David