8es de finale de la Coupe de la Ligue: le DFCO chute à domicile face à Bordeaux

Dijon - France

Une victoire au bout de l'ennui pour Bordeaux... Les Girondins l'emportent 1-0 face au Dijon Football Côte-d'Or ce mercredi soir en 8es de finale de la Coupe de la Ligue. C'est un but du jeune croate Toma Basic à la 66e minute qui permet à Bordeaux de poursuivre son parcours. Dans ce match cadenassé qui manquait cruellement d'occasions, les Bordelais ont dominé la première période. Tandis que les Dijonnais se sont montrés plus entreprenants en seconde.

Kwon: un retour presque gagnant

Florent Balmont puis Benjamin Jeannot donnaient même des sueurs froides au jeune Gaëtan Poussin, le gardien adverse, qui effectuait ses grands débuts en professionnel. Mais c'est bien Bordeaux qui réussissait à marquer après un temps fort Dijonnais. Dans les dernières secondes du match le Sud-Coréen Chang-hoon Kwon manquait de peu l'égalisation.

La bonne nouvelle de la soirée c'est le retour du Sud-Coréen Chang-Hoon Kwon, très en jambe, face à Bordeaux. © Maxppp - Nicolas Goisque

Olivier Dall'Oglio, l'entraîneur Dijonnais : "On prend un but difficile à digérer parce qu'il ne vient pas vraiment sur une action. C'est sur une touche après il y a une déviation, le ballon est remis dans le paquet et Basic la met au fond... Malheureusement, nous, on n'a pas eu la même chance par rapport aux petites occasions que l'on a eu. Je pense à celles de Benjamin Jeannot ou de Chang-Hoon. Après je pense qu'on peut encore progresser notamment sur les coups de pieds arrêtés. Il y a encore du taf là dessus mais c'est plus cérébral qu'autre chose" analysait rétrospectivement le technicien Dijonnais.

Julio Tavares, entré en cours de match, n'a rien pu faire pour contrer les Bordelais © Maxppp - Nicolas Goisque

Le défenseur Oussama Haddadi, lui, veut voir dans cette défaite des raisons d'espérer. "On a fait une bonne première mi-temps. Après en deuxième mi-temps sur leur seule occasion du match les Bordelais marquent. Il faut qu'on bosse encore parce qu'on a pas eu de chance. Mais ça va venir, ça va tourner. Les buts vont arriver." Après cet ultime match à Gaston-Gérard pour 2018, le DFCO a encore une rencontre à disputer avant de passer à 2019, ce sera samedi 22 décembre 2018 à Saint-Étienne pour la 19e journée de Ligue 1.

L'OM au tapis, Monaco en 1/4

Six autres rencontres des 8es de finale de Coupe de la Ligue se disputaient ce mercredi. Rennes l'emporte 2-1 face à Nantes. Monaco bat Lorient 1-0. Lyon s'impose à Amiens 3-2. L'OM chute à domicile face à Strasbourg 4-2 aux penaltys après un nul 1 partout. Qualifications également de Guingamp et du Havre.