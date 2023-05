90 ans de l'AS Saint-Étienne : l'importance de la Coupe Gambardella pour un club

La coupe Gambardella, le "Graal" des jeunes joueurs des centres de formation

Quand on est un apprenti d'un centre de formation, il y a une chance très petite dans une grande et belle carrière et gagner des titres prestigieux. Il y a que très peu d'élus.

Mais, ils ont l'opportunité de gagner un des plus beaux trophées qui existent : la Coupe Gambardella (l'équivalent de la Coupe de France, pour les jeunes).

L'AS Saint-Étienne a joué dix finales de cette coupe (58, 63, 64, 70, 71, 98, 99, 2011, 2012 et 2019) et en a remporté quatre (63, 70, 98, et 2019).

Nos invités ont été titrés une fois chacun. Christian Sarramagna l'a gagné en 1970 contre l'Olympique Lyonnais et Gérard Fernandez, en tant qu'entraîneur, en 1998. Ils nous racontent leur souvenir de Coupe Gambardella et l'importance qu'a ce trophée.