90 ans de l'AS Saint-Étienne : les hymnes chantés avec le match conte le Dynamo Kiev, à Simféropol

Le 3 mars 1976, l'AS Saint-Étienne se prépare pour son plus long déplacement de son histoire, à cette époque. Et pour raconter ses souvenirs : Osvaldo Piazza, ancien Vert, est l'invité de France Bleu Saint-Étienne Loire, aux côtés de Philippe Gastal, conservateur du Musée des Verts.

Un match dans un contexte très particuliers

Le match entre le Dynamo Kiev et l'ASSE, en quart de finale aller de Coupe des Clubs Champions, ne se joue pas à Kiev. En effet, l'actuelle capitale de l'Ukraine est complètement enneigée. On choisit de jouer cette rencontre à Simféropol, en Crimée, là où le climat est plus favorable.

Malgré tout il y fait froid et il y neige. Avant le match, le terrain sera déneigé grâce à deux turbines d'avion.

La météo n'est pas le seul aspect 'particuliers" de cette rencontre. Elle se joue dans ce qui s'appelle encore l'URSS. Il y a des soldats dans l'hôtel des Stéphanois. Personne ne peut les approcher à moins de cinq mètres, les lits sont parfois trop petits (Piazza dormira par terre, par exemple), et toute la nuit avant le match il y aura du bruit dans leur hôtel - peut-être une volonté de déstabilisation avant le match.

On peut également ajouter cette anecdote racontée par Philippe Gastal. Les Verts ont été surpris, juste avant le coup d'envoi, par les hymnes nationaux. En effet, coupe d'Europe des clubs, les hymnes ne sont pas joués. Mais en ex URSS ça avait été décidé autrement. Malgré tout le Dynamo Kiev recevra une amende de la part de l'UEFA.

Réécoutez l'émission consacrée à ce match de l'AS Saint-Etienne face au Dynamo Kiev

Ce mardi 3 mai 2023, Osvaldo Piazza, ancien Vert et Philippe Gastal, conservateur du musée des Verts, se souviennent de ce match aller de quart de finale de Coupe des clubs champions contre le Dynamo Kiev .

On revient évidemment aussi sur le match retour, à Saint-Étienne, qui entrera dans la légende du club.