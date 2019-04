90 ans du FCSM : le détail des festivités vendredi au stade Bonal

Sochaux, France

Le FCSM fête ses 90 ans ce vendredi autour du match contre le Havre, avec la présence notamment d'anciens, joueurs et entraîneurs du club, toutes générations confondues. Une séance de dédicaces est notamment prévue auprès du grand public dès 18h30 au salon Jean-Pierre Peugeot du stade Bonal, avec une quarantaine d'anciens joueurs et entraîneurs sochaliens.

Quittet, Genghini, Bréchet, Plessis...

Parmi les anciens sochaliens annoncés, on peut citer par exemple Claude Quittet pour les plus anciens (défenseur sochalien des années 60/70), ou encore Bernard Genghini (début 80), et plus proche de nous Jérémie Bréchet, capitaine vainqueur de la coupe de France en 2007, avec le président emblématique de l'époque Jean-Claude Plessis. Et un certain Guy Lacombe. Il était le coach du FCSM vainqueur en 2004 de la Coupe de la Ligue face à Nantes aux tirs au but (c'était il y a presque 15 ans, le 17 avril précisément).

Une oeuvre d'art XXL au coup de sifflet final

"Tous ceux passés par le FCSM et qui auront répondu à l’invitation seront présentés en grande pompe sur la pelouse à la mi-temps en même temps que sera dévoilé le "11 des 90 ans", précise le club dans un communiqué. "Plusieurs autres surprises sont au programme, dont une œuvre d’art XXL et éphémère qui sera déployée au coup de sifflet final". Nathalie Boy de la Tour, présidente de la Ligue de football professionnel (LFP), sera présente au stade Bonal ce vendredi. Wing Sang Li actionnaire et propriétaire du club sera là aussi.

Match des anciens le samedi à 15h30

L’Association des Anciens Joueurs du FCSM, qui fête quant à elle ses 30 ans cette saison, disputera un match de gala le lendemain, le samedi 13 avril à 15h30 au Stade Bonal. Cette rencontre devait se jouer face aux anciens de l'AS Saint-Etienne, mais ces derniers ont finalement décliné. Le match de gala va être maintenu, mais l'affiche va donc devoir être modifiée.

France Bleu Belfort Montbéliard vous proposera une émission spéciale ce vendredi dès 18h avec des directs depuis le salon Jean-Pierre Peugeot à l'occasion de cette séance de dédicaces exceptionnelle avec les supporteurs.