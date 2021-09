90 ans du stade Geoffroy-Guichard : "à Sainté, le speaker reste à sa place, les supporters sont puissants"

Le stade Geoffroy-Guichard fête ses 90 ans. L'AS Saint-Étienne a une enceinte qui donne de la voix naturellement mais ce stade a aussi sa voix pour communiquer avec les supporters, c'est celle d'Emmanuel Demont, le speaker.

À l'occasion des 90 ans du stade Geoffroy-Guichard, Emmanuel Delmont, speaker de l'AS Saint-Étienne, revient sur son métier : speaker dans le Chaudron, c'est bien différent d'autres enceintes sportives. "C'est un stade complètement atypique. Il n'y a pas de club en France où les supporters sont aussi puissants." Avec le retour des supporters au Stade, Geoffroy-Guichard revit, son speaker aussi. Emmanuel Demont est un speaker qui sait laisser la place qu'elle mérite à l'âme du stade : son public.

"Il ne faut pas spécialement des clowns ou de faire des des roulades pour mettre de l'ambiance... Pas besoin. À Sainté, le 'speaker' doit rester à sa place, c'est déjà la base, et laisser faire les supporters, c'est suffisant. On a des poumons qui sont énormes ! Les supporters, c'est tout. Nos deux kops, ça pousse vraiment. Donc, il faut être juste là pour être le relais des supporters, faire passer des messages et juste à peine allumer l'allumette pour que ça s'embrase. Donc, pas besoin d'en faire trop pour que l'ambiance soit énorme."

"Moi, je me rappelle pour la première fois être entré au stade, je devais avoir sept ou huit ans, je crois. Je me rappelle vraiment l'année 1982, qui est pour moi la plus belle année. Dans mes souvenirs de gamin avec Platini, d'ailleurs j'ai toujours un petit papier dédicacé de Platini et de Janvion, c'est juste énorme ! Donc voilà, c'est que des souvenirs qui sont qui sont énormes.

J'ai connu là bas forcément la D1, la D2, les bons moments de Coupe d'Europe. Et ce chaudron, même vide, parce qu'on la connu vide cette année -et honnêtement, ça fait mal-, il vibre tout le temps. Même quand on passe devant, quand on passe sur l'autoroute, on a l'impression que les supporters sont toujours là et ce n'est pas juste du flan de dire ça. Moi, quand je rentre dans le stade vide, les supporteurs sont là. C'est un stade habité. C'est pas des fantômes et c'est vraiment les supporteurs qui sont là."