90 ans du stade Geoffroy-Guichard : bientôt une brasserie juste au-dessus du Musée des Verts

Le stade Geoffroy-Guichard a 90 ans. C'est un bel âge mais il a bénéficié d'une cure de jouvence avant l'Euro 2016. Il va recevoir la coupe du monde de rugby en 2023. Sa vie est devant lui !

La famille Guichard écrit toujours l'histoire du stade qui porte le nom d'un de ses illustres membres. On parle évolution avec Rémi Guichard et Jérémie Guichard, descendants de Geoffroy Guichard. La première de la brasserie a été posée ce lundi 13 septembre. L'établissement verra le jour dans quelques mois au-dessus du musée des Verts.

"Le stade a déjà bien évolué avec les différentes compétitions Coupe d'Europe, Coupes du monde. Je pense que maintenant, c'est sur le plan technologique. Il y a des tas de choses à faire. Donc, il y a un gros projet d'une grosse brasserie au-dessus du stade. Donc, ça va amener une vie complémentaire au stade qui, on espère, va attirer beaucoup de monde à l'extérieur de la ville, au sein du stade."

"Le projet a commencé il y a quelques années, depuis 2014. On a rencontré pas mal de contraintes mais finalement aujourd'hui on va construire une brasserie dans cet angle, au-dessus du musée des Verts. Ce sera une brasserie de 750 mètres carrés qui sera ouverte tous les jours, midi et soir, et à destination de toute la population stéphanoise. Je ne serais pas engagé si c'était dans un autre stade. En effet, c'est le nom qui m'a poussé à lancer ce projet. L'idée, c'est d'axer vraiment le restaurant, raconter une certaine histoire, sur l'évolution du stade. On va essayer de mettre un peu de côté le foot, on est obligé d'en parler un petit peu parce que c'est quand même le lieu, mais dans le projet, on va vraiment créer une ambiance assez particulière autour du stade et de l'histoire de Geoffroy-Guichard."