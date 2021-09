90 ans du stade Geoffroy-Guichard : "on connaît la ferveur des supporters quand l'OM vient jouer chez eux"

Lorsqu'on est joueur de football, et a fortiori gardien de but, il y a des matchs qui sont plus ou moins agréables à vivre. Et c'est encore plus vrai quand on est adversaire des Verts dans un Chaudron en feu et dans un match qui deviendra culte dans les 90 ans d'existence de Geoffroy-Guichard.

Nous sommes le soir du 12 décembre 1999. Ce soir-là, l'ASSE surclasse l'Olympique de Marseille 5-1 grâce à un quadruplé du footballeur brésilien Alex. Ce soir-là, dans les cages phocéennes, c'est Stéphane Porato, il s'en souvient pour France Bleu Saint-Étienne Loire. Il était venu à Geoffroy-Guichard aussi avec l'AS Monaco. Il est désormais entraîneur des gardiens à Châteauroux. "Geoffroy-Guichard, forcément qu'on s'en souvient quand on est gardien et qu'on en prend cinq, ce sont des matchs qui marquent."

"Rapidement, ça a tourné un petit peu au cauchemar pour nous. Ce soir-là, je crois que Saint-Étienne a eu une réussite incroyable, notamment Alex. Bon, ce n'était pas un derby mais c'était un match important entre Saint-Étienne et Marseille et on connaît un petit peu la ferveur des supporteurs de Saint-Étienne quand l'OM vient vient jouer chez eux. Tout était réuni pour ce soir-là et c'est vrai que nous, on s'est un peu écroulés."

"Ce soir-là, c'était c'était son soir. Il a mis un quadruplé, un attaquant ne met pas régulièrement des quadruplés... Il en a profité, tant mieux pour lui, c'était sa soirée, tout le monde a pu profiter d'une belle soirée. Après nous, c'est vrai que forcément, on ne l'a pas vécu de la même manière que lui ou que les supporters de Saint-Étienne..."

"J'aimais bien jouer un peu aussi avec les supporters et un peu les haranguer de temps en temps. Ce soir-là, c'était pas le soir où il fallait le faire. Moi, j'ai toujours aimé jouer dans des stades où il y avait du monde et avec du public où il y avait de la ferveur. Mais, mais en règle générale, ça me galvanisait un petit peu d'avoir d'avoir un petit peu tout le monde, contre moi."