90 ans du stade Geoffroy-Guichard : des matchs cultes dans les années 70

En 90 ans d'existence, le stade Geoffroy-Guichard en a vu des matchs cultes. Comme dans les années 1970, plusieurs fois les Verts ont retourné des situations mal engagées. Vous vous souvenez forcément de cette victoire 3-0 face à Kiev en 1976. Et il y a aussi 1977 en coupe de France face à Nantes.

Le Chaudron peut faire ça : transcender son équipe pour qu'elle réalise l'impossible. En 1977, ce fut le cas aussi en Coupe de France, en demi-finale. À l'aller, les Verts avaient largement perdu en terre nantaise mais le match retour fut l'un des matchs les plus fous de Geoffroy-Guichard. Guy Lacombe et Raynald Denoueix, Canaris en 1977, s'en souviennent très bien encore. Quatre jour plus tard, l'ASSE gagnera une nouvelle Coupe de France 2-1 face à Reims, le 18 juin 1977.

"C'était une confrontation vraiment terrible. Les deux clubs étaient rivaux à l'époque, à joueur la tête du championnat de France. Cette année-là, je crois que on est champions, Saint-Etienne l'était auparavant donc vous voyez la rivalité. C'est toujours une rivalité en termes de style entre Nantes et Saint-Etienne. Au match aller, l'équipe fait un grand match, et on a même la balle de 4-0 qu'on ne convertit pas. Au retour, c'est vrai qu'on est relativement tranquilles mais on se dit que c'est vrai que Saint-Etienne est capable, avec les exploits en Coupe d'Europe, de remonter. Avec la solidité de l'équipe de Nantes à ce moment-là... Au fil du match, on avait l'impression que le ballon était happé et vers notre but ! Ça a été impressionnant pour la plupart des joueurs qui jouer cette demi-finale."

- © Getty - -

"Il y avait la super ambiance qu'on connaît à Geoffroy-Guichard qui est vraiment exceptionnelle en France. Il n'y a pas énormément de stades où il y a une telle ambiance. On peut dire peut être maintenant où il y avait une telle ambiance parce qu'aujourd'hui, je ne la connais pas. Mais c'est vrai que c'était quelque chose... Ce dont je me souviens c'est qu'on a marqué un premier but refusé pour hors jeu, donc ça aurait fait quatre buts. Malheureusement, on est repartis dans le match et ensuite, je me souviens de la fin. C'est pratiquement terminé, je suis à côté de Dominique Rocheteau et il me dit 'bon, eh bien maintenant c'est cuit'. À ce moment-là, il y a un coup franc pour eux et sur le coup franc, il y a le but, le but de trop, le but qui nous élimine, et sur le coup on est vraiment assommés."