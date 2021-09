90 ans du stade Geoffroy-Guichard : le peule vert, le douzième homme

Alors que Geoffroy-Guichard fête ses 90 ans, retour sur le douzième homme. Le peuple vert c'est être au côté de son équipe même quand elle ne va pas au mieux. Nous sommes en 1986, l'ASSE est en Ligue 2 et reçoit Le Puy-en-Velay.

Ce jour là, ce sont 42.584 supporters qui sont dans le stade, huitième affluence de toute l'histoire du stade Geoffoy-Guichard. Carlos Acosta, originaire d'Uruguay, en avait vu d'autres. Mais ce match-là dans le Chaudron reste un souvenir inaltérable. L'ASSE s'impose 2-0 à l'issue du match mais le score reste anecdotique par rapport à l'ambiance qu'il régnait ce jour-là.

"Le stade était rempli, on a eu le record de spectateurs de mémoire... C'était un match très important pour nous parce qu'à l'époque, notre petite équipe du Puy, on était quand même en tête et on voyait l'engouement monter, monter, monter... Un jour, on était à l'entraînement. Il y a même l'hélicoptère de Radio Monte-Carlo qui arrive. Il s'est garé au milieu des stades. C'était vraiment déjà important. En arrivant ici, on savait que l'équipe de Saint-Etienne, c'était une référence."

"On tournait bien, on avait une bonne petit équipe. Vraiment, on avait un bonne équipe de football avec des bons joueurs. Mais bien entendu, un match c'est un match, il y a des petits détails qui font la différence, et ces détails, c'était un but de Makita qui a marqué un seul but dans le championnat, c'était contre nous. Et le deuxième, c'était un coup franc de Jean-François Daniel. On n'a pas lâché, toute la ville du Puy était était là. Je me souviens plus de deux heures pour rentrer parce qu'on voyait la caravane des voitures. On était contents. Bien sûr, c'était un match important pour nous, mais c'est surtout pour Saint-Etienne parce qu'il fallait qu'ils retrouvent les premières places. Il y a plein d'anecdotes à partir de ce match."

"J'étais habitué au "bruit" mais là, ce qui m'avait marqué, c'est que quand tu es dans les tunnels avant de rentrer dans le stade, tu sens un bruit de fond que tu ne peux pas expliquer."

"Honnêtement, j'ai eu la chance de jouer en Espagne et en Italie avec mon équipe de l'Uruguay. J'ai eu la chance de jouer des matchs importants, des qualifications pour les Jeux olympiques, les finales des championnats sud-américain au Pérou, il y avait beaucoup de monde. J'étais habitué au "bruit" mais là, ce qui m'avait marqué, c'est que quand tu es dans les tunnels avant de rentrer dans le stade, tu sens un bruit de fond que tu ne peux pas expliquer. C'est un brouillard. C'est quelque chose impressionnant. C'est marqué que c'est "le chaudron" et c'est vraiment ça ! T'as l'impression que tu vas bouillir à l'intérieur. Tu sens tout ce public... C'est un club extraordinaire."