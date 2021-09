90 ans du stade Geoffroy-Guichard : le jour où il est devenu le "Chaudron"

Le stade Geoffroy-Guichard est aujourd'hui indissociable aujourd'hui de son surnom. Unique. Le Chaudron. Un qualificatif qui ramène à une époque et même une date très particulière : le 06 novembre 1974.

Ce jour-là l'AS Saint-Étienne reçoit en huitièmes de finale retour de coupe d'Europe l'Hadjuk Split. À l'aller les Verts se sont inclinés 4-1 en ex-Yougoslavie et tout le monde les voit sortir de nouveau par la petite porte. Mais les Verts vont écrire ce soir-là l'une des plus belles pages du foot stéphanois et un tournant pour le foot français. "C'est véritablement ce soir là que le football français s'est décomplexé à travers l'AS Saint-Étienne explique Philippe Gastal, conservateur du musée des Verts. l'ASSE s'est imposé 5-1 après prolongation. Il y avait un peu plus de 26.000 spectateurs payants mais il y avait une ambiance comme s'ils étaient 60.000. La presse parisienne et les journalistes yougoslaves ont dit que c'était un véritable chaudron"

Les cheminées crachaient même pendant le match - Philippe Gastal

La paternité exacte du terme "Chaudron" reste encore inconnue à ce jour. Au-delà du stade et de la ferveur il décrit une ambiance unique propre à la ville selon Philippe Gastal : "C'était un peu une configuration à la Zola dans les années 50, 60 70. Il faut imaginer des cheminées qui crachaient même pendant la durée des matchs. À chaque but stéphanois on peut dire que le couvercle de la marmite sautait".

Les Cheminées éteintes depuis bien longtemps, l'âge d'or du foot stéphanois révolu, Geoffroy Guichard n'a pourtant jamais cessé de mériter son surnom.