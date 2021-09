90 ans du stade Geoffroy-Guichard : quand on est vert de cœur et qu'on est adversaire, le dilemme

Quand on vient en tant qu'adversaire de l'ASSE on peut aussi avoir le cœur vert. Et là, ce sont des sentiments partagés qui s'expriment. C'est le cas d'Alain Blachon. Il a été l'adjoint de Christophe Galtier à Saint-Étienne entre 2010 et 2018.

Avant cela, Alain Blachon est venu plusieurs à Geoffroy-Guichard dans la peau de l'adversaire, en tant qu'adjoint de Guy Lacombe à Guingamp, Paris et Sochaux. Et c'est avec Sochaux qu'il a vécu un moment mémorable. En 2004, une demi-finale de Coupe de la Ligue 1. Le Chaudron a vibré comme jamais ce soir-là. Malgré la grande ambiance du Chaudron, Sochaux va renverser l'ASSE 3-2, se qualifiait pour la finale et remportait le titre. "Et là, tu retiens ton souffle, tu te dis 'putain, je suis content d'être vert quelque part...'"

"Quand on rentre sur le terrain, c'est du pur bonheur parce que ça galvanise l'équipe stéphanoise, mais les joueurs adorent ces ambiances. Donc ça tétanise peut-être un petit peu, avec un peu de pression, mais ça donne trop envie de jouer. Par contre, tu sais que ça va être chaud parce que dès que tu vas avoir le ballon, tu vas être sifflé si c'est un contexte particulier. Et toi, quand tu rentres là dedans, tu te dis 'putain, mais on est dans un truc, c'est le Chaudron'. C'est de la folie ! En plus sur le kop des Green, ils avaient fait un énorme cœur qui disait 'faites le battre jusqu'à Paris'. Moi, je me rappelle que de ça. Et après la foule qui harangue son équipe, c'est vraiment le douzième homme."

"Que ce soit sur le terrain pour démarrer l'échauffement ou pour rentrer s'asseoir sur le banc. Si tu veux, tu regardes ce stade avec cette ferveur et tout. Parce que là, c'est un instant. Si tu veux un peu, t'as pas trop de choses à dire à tes joueurs, tu viens, tu t'asseois et t'espères que t'as fait tout ce qu'il fallait pour que l'équipe fonctionne bien et tout. Donc là, tu regardes, t'as le temps, t'es content, t'es fier d'appartenir à ce peuple même si tu vas jouer contre lui. Tu vois, c'est paradoxal. Et après, une fois que t'es assis, tu ne vois plus rien, tu vois ton équipe, t'essayes de réfléchir à ce qu'il faut faire pour battre l'adversaire."

"Le retour à la maison, c'est presque plus grandiose. Parce que là, t'as le maillot vert sur les épaules donc quand tu rentres, t'es admiratif comme si tu étais un enfant et avec les responsabilités qu'on avait la chance d'avoir en tant que entraîneur, si tu veux. Là, c'est le summum. C'est indescriptible."