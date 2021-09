90 ans du stade Geoffroy-Guichard : "un lieu de rassemblement extraordinaire pour la ville de Saint-Étienne"

À Saint-Étienne, le nom Guichard est synonyme de grande histoire. Geoffroy Guichard et son fils Pierre ont donné l'élan pour que le club de l'ASSE puisse devenir un grand club et le stade Geoffroy-Guichard, un grand stade.

À Saint-Étienne, le nom Guichard est synonyme de grande histoire. Le stade Geoffroy-Guichard, surnommé "le chaudron" est un héritage pour Saint-Étienne et aussi un héritage familial comme en témoigne Rémi Guichard, arrière-petit-fils de Geoffroy Guichard. Le nom Guichard continue de faire vivre ce stade, avec une brasserie dont la première pierre a été posée ce lundi 13 septembre au-dessus du Musée des Verts. À la tête de ce projet Jérémy Guichard, fils de Rémi Guichard.

Guichard, Casino et le stade

"Geoffroy Guichard était un homme, je crois, assez extraordinaire. Il était précurseur dans son domaine, à la fois dans ses activités au niveau du groupe Casino, mais aussi et surtout sur le plan social. C'est quelqu'un qui a mis au point dans le groupe Casino la première mutuelle en France, qui avait une association sportive qui s'appelait l'AS Casino. Donc, c'était quelqu'un qui était très près des gens, très humain.

L'histoire du stade, c'est un petit peu différent parce que Geoffroy Guichard, il avait un club qui s'appelait Casino, mais c'est surtout Pierre Guichard qui a été le précurseur de à la fois du groupe Casino, mais aussi de l'AS Saint-Etienne, à savoir que l'AS Casino s'est transformé en AS Saint-Etienne. Et le groupe Casino a décidé à un moment donné de vendre pour un euro symbolique les terrains sur lequel s'est construit le stade qui s'est appelé depuis le stade Geoffroy-Guichard. Mais je dirais l'instigateur le plus important, c'était Pierre Guichard, qui était lui même footballeur, qui était un amoureux du club, qui a été président du club et qui a mis en place à l'époque Roger Rocher et Pierre Garonnaire.

Tout la population stéphanoise s'y retrouvait déjà

Ce stade, moi j'y suis allé dès l'âge de cinq ou six ans. J'ai vécu toutes les évolutions du stade au niveau des tribunes. Avant d'être mythique avec bien sûr les grandes années européennes, c'était un lieu de rassemblement extraordinaire pour la ville de Saint-Étienne, car s'y retrouver, bien évidemment, toute la population stéphanoise plutôt ouvrière, c'était un point de rencontre et c'était, je dirais, un partage commun auprès de la population avec à l'époque déjà des résultats. Donc, ce stade représente pour moi, mais pour la famille, mais aussi surtout pour Saint-Etienne. C'est la flamme de Saint-Etienne."