Maxime Médard, ailier du Stade Toulousain et du XV de France.

À 35 ans, Maxime Médard annonce qu'il raccrochera les crampons à la fin de la saison. L'arrière du Stade Toulousain, 63 matches avec le XV de France entre 2008 et 2019, l'annonce dans une vidéo sur Twitter ce vendredi. "Je suis là pour vous annoncer qu'une page se tourne pour moi. J'ai pris la décision d'arrêter ma carrière la fin de cette saison."

Le joueur d'un seul club

Maxime Médard a démarré le rugby à Blagnac à l'âge de 5, 6 ans jusqu'à l'âge de 12-13 ans avant d'aller au Stade toulousain en 2000 ou il a remporté le Top 14 à cinq reprises (2008, 2011, 2012, 2019 et 2021) et trois fois la Coupe d'Europe (2005, 2010, 2021). Médard, auteur de 14 essais en Bleus, a également atteint la finale de la Coupe du monde 2011 en Nouvelle-Zélande, perdue face aux All Blacks (8-7). L'ailier ou arrière est l'homme d'un seul club comme Fulgence Ouedraogo à Montpellier ou Aurélien Rougerie à Clermont avant lui.

"J'ai eu la chance incroyable, durant toute ma carrière, de vivre des moments incroyables avec le Stade toulousain et l'équipe de France. Des moments de gloire, de doute aussi... Des victoires, des défaites mais en tout cas, je ne regrette rien. Aujourd'hui, je démarre un nouveau chapitre, forcément sur un nouveau terrain."

Sans en dire plus pour l'instant. "Des projets qui me ressemblent", précise juste Maxime Médard. Cette saison, Médard a disputé 15 rencontres de Top 14, dont 14 comme titulaire. Il a également joué deux matches de Coupe d'Europe.