A 37 ans, l'ex joueur du SM Caen Mathieu Bodmer stoppe sa carrière

"Certaines personnes penseront qu’il est plus facile de s’arrêter à 37 ans, parce qu’on se dit être arrivé au bout du chemin, que la carrière a été suffisamment longue. C’est faux. Pour le passionné que je suis, La retraite, c’est comme une petite mort. Un moment où tout retombe après 20 ans d’emotions, toutes plus intenses les unes que les autres. "

C'est par ces mots que Mathieu Bodmer débute le message qu'il a posté pour annoncer sa retraite sportive. Après vingt ans de carrière professionnelle, son C.V accuse plus de 600 matchs professionnels dont 418 en Ligue 1.

⁣Venu d'Evreux à 14 ans, Mathieu Bodmer a joué son premier match pro dès 17 ans au SM Caen. Il jouera chez les Rouge et bleu pendant trois saisons avant de partir à Lille.

Suivront L'Olympique Lyonnais, le PSG, Nice, Guingamp et Amiens, son dernier club où il a joué une dernière fois le 15 janvier dernier contre Reims (1-1) en Ligue 1.

"Forcément, après plus de 600 matches en pro, ne pas finir sur le terrain laisse un goût amer. 20 ans de voyages, de rencontres extraordinaires - qu’ils soient joueurs, coaches, dirigeants, supporters - auraient mérité une meilleure fin. Je repense à Mohamed El Kharraze, qui est venu me chercher dans mon quartier à Évreux. À Nasser Larguet, alors directeur du centre de formation du SM Caen, qui m’a fait signer mes premiers contrats et fait monter en équipe pro. À Claude Puel, qui m’a coaché pendant 9 ans, au LOSC, à l’OL, ou encore à Nice.⁣ ⁣ 3 mois après une fin de saison forcée, je me sens déjà nostalgique. Mais je vais pouvoir passer plus de temps auprès de ma femme et mes filles, et soutenir mes fils, jeunes footballeurs au HAC et à Caen. L’amoureux du ballon rond que je suis n’est pas encore prêt à prendre de la distance, loin de là. Les projets professionnels liés au foot sont nombreux, l’envie d’entreprendre est immense.⁣"

Dans une interview accordée à nos confrères de l'équipe, Mathieu Bodmer explique qu'il compte prendre une licence à Evreux, le club qu'il a présidé (De 2009 à 2013) "mais je ne crois pas que je pourrais jouer en N3."