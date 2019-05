À 42 ans, l'ancien joueur de la Berri Benjamin Nivet va prendre sa retraite

Châteauroux, France

Clap de fin pour Benjamin Nivet ! Le footballeur de 42 ans joue ses derniers matchs sous le maillot de Troyes. Il y en aura au moins deux : la 38ème journée de Ligue 2 et le match de barrage contre le vainqueur de la rencontre entre le 4e et le 5e. Et si la chance lui sourit, un barrage face au 18e de Ligue 1 et pourquoi pas une accession en Ligue 1 pour finir sa carrière en apothéose.

On n'en est pas encore là. Quoi qu'il en soit, Benjamin Nivet aura marqué l'histoire du football français avec une carrière exemplaire : 25 saisons professionnelles disputées sous les couleurs d'Auxerre, de Caen, de Troyes et de la Berri.

Nivet aura passé trois ans à Châteauroux. Trois saisons de Ligue 2 qui ont marqué sa carrière, puisqu'il y a inscrit son premier but en professionnel. C'était le 3 septembre 1999, lors d'une défaite contre Guingamp. Au total, Benjamin Nivet aura joué 84 matchs de championnat et inscrit 13 buts avec la Berri. Un passage qu'il n'a pas oublié : "Merci la Berri ! Je n'oublierai jamais mon passage à Châteauroux", a-t-il écrit sur son compte Twitter.