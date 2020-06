"À 8 millions c'est une bonne affaire." Qui est Robson Bambu futur joueur de l'OGC Nice ?

Après seulement une trentaine de matchs en professionnel au Brésil, Robson Alves de Barros (22 ans) va donc traverser l'Atlantique pour venir renforcer la défense de l'OGC Nice et le contingent de Brésiliens dans l'effectif. Surnommé "Bambu" (qui signifie bambou en Portugais), en raison de son physique longiligne (1,85 m / 69 kg), il va retrouver ses compatriotes Dante et Danilo, qui formaient justement la charnière du Gym avant l'arrêt du championnat.

Le complément idéal de Dante ?

Les caractéristiques de ce défenseur formé comme latéral droit à Santos, avant d'être repositionné dans l'axe ces derniers mois à l'Athletico Paranaense, un club du sud du Brésil qui évolue en rouge et noir (tiens tiens !), semblent complémentaires avec celles du capitaine du Gym. Si Dante (36 ans) reste aujourd'hui une référence en France, c'est avant tout grâce à sa science tactique et du placement. Robson Bambu lui présente des qualités de vitesse et d'interception qui rappellent celles de Raphaël Varane selon Martin, spécialiste du football sud-américain. "Toute proportion gardée, c'est vrai qu'il me fait penser à Varane au début de sa carrière. Il va vite, il coupe les trajectoires, il ose mettre le pied malgré son gabarit de "crevette". Je ne dis pas qu'il va signer au Real Madrid un jour, mais je pense qu'il a un potentiel très intéressant."

Le juste prix selon un agent

Le transfert est estimé à 8 millions d'euros, une somme raisonnable selon Jean-Claude Abeddou, agent de joueurs et fin connaisseur du marché brésilien. "A ce prix-là je pense que c'est une bonne affaire. Par rapport à l'inflation des prix des transferts ces dernières années, notamment au Brésil où les joueurs sont vite très chers, ce n'est pas excessif. Seules ses performances permettront de juger si le club a eu raison de miser sur lui mais selon moi Robson Bambu peut être une bonne pioche. Surtout avec son compatriote Dante qui va l'aider à s'intégrer. Personnellement je n'aime pas les comparaisons mais je sais que certains supporters le comparent à Thiago Silva."

Il va avoir besoin de deux ou trois mois d'adaptation pour montrer ses qualités

Comme beaucoup de jeunes sud-américains à leur arrivée en Europe, Robson Bambu va justement avoir besoin d'un temps d'adaptation à la France et à la Ligue 1, un championnat plus physique et plus intense que la Liga brésilienne. "Je pense qu'il va avoir besoin de deux ou trois mois pour montrer ses qualités," estime Jean-Claude Abeddou. "Il a peu d'expérience," confirme Martin. "Mais c'est un bosseur, on voit qu'il a du caractère, qu'il a de l'ambition. Il a déjà joué des matchs de haut niveau notamment en Copa Libertadores. C'est un pari mais je pense que Nice ne s'est pas trompé."

Il aurait dû défendre les couleurs du Brésil aux JO cet été

International U23 avec le Brésil, Robson Bambu avait notamment intégré l'équipe qui aurait dû défendre les couleurs du Brésil aux Jeux olympiques de Tokyo cet été. Partie remise avec la crise du coronavirus qui a repoussé l'Olympiade à 2021. Bambu va donc finalement passer son été sur la Côte d'Azur et il devrait être présent dès le 15 juin à la reprise de l'entraînement de l'OGC Nice.