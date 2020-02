A 9 contre 11, le Puy Foot 43 bat le Gazelec Ajaccio et enchaîne une 2ème victoire

Fahd El Khoumisti marque le seul but du match à la 70e alors que le Puy est à 10 contre 11.

Le Puy-en-Velay, France

Portés par leur premier succès à domicile de la saison vendredi dernier contre des Corses déjà, Bastia Borgo (3-0), les joueurs du Puy Foot 43 n'étaient pas forcément bien partis pour l'emporter à nouveau vendredi soir chez eux, au stade Massot, contre le Gazelec Ajaccio dans un match important pour le maintien.

Une expulsion et un blessé grave

Réduits à dix contre onze en début de deuxième mi-temps après l'expulsion de leur gardien Franck L’hostis (56e), les Ponots parviennent à marquer un quart d'heure plus tard par Fahd El Khoumisti (70e). Mais c'est pas fini. Derrière, Redouane Kerrouche se blesse gravement à l'épaule, alors que les trois changements sont effectués (75e).

Une place de gagner au classement

Le Puy Foot 43 termine la rencontre à 9 contre 11 mais s'accroche, poussé par le public du stade Massot, et sa tribune flambant neuve dont la capacité a été doublée. Les Ponots signent ainsi, pour la première fois de la saison, une deuxième victoire consécutive en huit jours, et croient plus que jamais au maintien.

Prochain match à Boulogne pour le Puy Foot vendredi 21 février (20h)