À 90 minutes du bonheur, le FC Annecy peut décrocher son maintien en National dès ce soir

Il y a encore trois mois, qui aurait eu l’audace ou la malice de miser sur le FC Annecy ? Scotcher dans les abysses du classement depuis le début du championnat, malmenés sur les pelouses, éliminés en 16e de finale de Coupe de France par les voisins de Rumilly… la cote des Rouges ne valait pas grand-chose. Et puis, le miracle est arrivé. Comme le Phoenix, le Fécé renaît de ses cendres. Avec une série de cinq victoires et quatre 4 nuls, le club haut-savoyard est invaincu depuis le 13 mars et avance désormais au rythme d’un cador de National.

Le travail a fini par payer. Cela n'était pas facile mais on a su se relever." - Alexandre Fillon, milieu de terrain du FC Annecy

Le maintien dès ce soir ?

Preuve que les joueurs de Jean-Yves Chay terminent leur saison en force, ils ont glané la moitié de leurs points (19 sur 37) lors des dix dernières rencontres. Alors ce soir (20h45), sur leur pelouse du Parc des sports pour le dernier match à domicile, l’objectif sera de valider tous ces efforts face à un concurrent direct au maintien. En cas de succès face à Boulogne, le FC Annecy assurera même son maintien."Il faut finir le travail", reconnait Alexandre Fillon. Mais sans se mettre de pression démesurée sur les épaules poursuit le milieu de terrain haut-savoyard. "Vous voyez cela comme une finale mais pour nous, cela reste un match avec trois points à la clé."

Il faut que l’on soit focus sur notre objectif. Si le résultat est positif notre mission sera accomplie et cela confirmera la confiance qu’un certain nombre de personne ont mis dans cette équipe." - Jean-Yves Chay, entraîneur du FC Annecy

Jean-Yves Chay, l'entraîneur du FC Annecy.

