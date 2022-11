"A 95%, nous jouerons à Evreux", promet le président de l'Evreux FC 27 avant d'accueillir Bastia

Une belle épopée, qui a mené l'EFC 27 en Guyane, et nombreux étaient les joueurs et membres du staff a espéré tirer un cador de Ligue 1, pour le premier 32e de finale de la Coupe de France d'Evreux. Surtout en voyant le Paris Saint-Germain et Lyon dans le groupe du tirage au sort qui était proposé aux Eurois.

Finalement ce sera Bastia, pensionnaire de Ligue 2. "Il y a de grosses confrontations, il y avait de belles équipes", semble souffler l'entraîneur eurois, Romaric Bultel. "Attention, Bastia reste une équipe historique, précise-t-il d'emblée, mais quand même, cela aurait été une toute autre réaction si on recevait le PSG ou Lyon." Romaric Bultel espérait autre chose. "L'idée c'était de proposer un club de Ligue 1 à nos supporters. Malheureusement, il faudra patienter, aller en seizièmes de finale pour accueillir une Ligue 1", sourit-il.

"Il ne faut pas bouder notre plaisir"

Le président du club, Philippe Mongreville se montre diplomatique : "On va garder le plaisir, Bastia c'est une Ligue 2, un club historique français qui a peuplé mes joie de jeune enfant à l'époque, ça reste une grande fête. Effectivement, tout le monde voyait Lyon ou Paris venir à Evreux mais il ne faut pas bouder notre plaisir. Recevoir Bastia va être une vraie fête à Evreux". D'autant que son club est au centre des conversations footballistiques normandes en ce moment : "Entre notre 32e de finale, notre bon positionnement en N2 et nos trois joueurs formés à Evreux à la Coupe du Monde... On peut placer Evreux sur la carte de France du foot !"

Philippe Mongreville estime par ailleurs que le match pourra bien se dérouler au stade Mathieu Bodmer : "Il est homologué, nous avons reçu Valenciennes il y a cinq ans. Maintenant, le club et son environnement comportent des travaux, nous allons nous entretenir avec les services de la mairie pour valider tout ça, mais à 95% nous jouerons dans notre stade début janvier."