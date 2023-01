A Annecy, le SM Caen retrouve son coach Stéphane Moulin

Tenu en échec par Laval (0-0) à d'Ornano, le SM Caen affronte ce mardi soir un autre promu, Annecy. Si Caen reste invaincu depuis quatre journées, son trop grand nombre de matchs nuls (Cinq sur les sept derniers matchs) l'empêche pour l'instant de remonter au classement.

Le retour sur le Banc de Stéphane Moulin

Il s'était mis en retrait pour être aux côtés de sa femme malade et de ses enfants. Après le décès de son épouse Armelle, stéphane Moulin va reprendre sa place sur le banc caennais. "Je ne sais pas si c'est du plaisir, en tout cas c'est une vraie bouffée d'oxygène. On va prendre un petit peu, plus qu'un petit peu goût à la vie. à son métier, à sa passion. C'est un petit coin de ciel bleu dans cette grande grisaille." Son dernier match de championnat correspond au match aller où Caen n'avait pas trouvé la faille face à Annecy (0-0). Pendant son absence, son adjoint Patrice Sauvaget aura empoché six pts (Une victoire, trois nuls et une défaite).

Des changements dans le onze caennais?

C'est ce que laisse entendre le coach malherbiste dans une équipe qui réintègrera Yoann Court de retour de suspension et qui enchaîne trois matchs en six jours. "On sait qu'on a une semaine à trois matchs donc ce ne sera pas la même équipe. Pourtant elle a fait un bon match même si elle n'a pas gagné mais ce ne sera pa sla même équipe parce qu'il y a des joueurs à ne pas perdre, à relancer, qui rongent leur frein. Et il faut amener de la fraîcheur. C'est juste pouvoir trouver le juste équilibre pour pouvoir prétendre obtenir un bon résultats."

Le Stade Malherbe n'est pas assez efficace offensivement

A l'image du match face à Laval (0-0) où il n'a pas su concrétiser son temps fort du début de seconde mi-temps, le SM Caen peine à marquer. Il n'a inscrit que neuf buts lors des dix derniers matchs et quatre fois sur dix il a terminé la rencontre sans scorer.

Annecy, un solide promu

Annecy a retrouvé cet été la Ligue 2 après 29 années d'absence. Après des retrouvailles délicates (Cinq matchs sans victoires), Le club savoyard prend ses aises et vient d'enchaîner sept matchs sans défaites en Ligue 2 (Trois victoires et quatre nuls). Annecy profite de la forme de son buteur Moise Sahi Dion. Prêté par Strasbourg, il a porté son total à neuf buts en frappant quatre fois lors des trois dernières journées.

Les anciens Malherbistes

Annecy avait révélé la saison passée en prêt Godson Kyeremeh. Cette année, la formation savoyarde comprend deux anciens Malherbistes. Le milieu de terrain Steve Shamal n'avait pas réussi à s'imposer en Normandie (Un but et une passe décisive en 28 apparitions). Le gardien Thomas Callens n'avait pas eu l'opportunité de jouer avec les pros.

A l'aller à Caen, Steve Shamal avait manqué le ballon de la victoire mais Thomas Callens pour sa 2e titularisation avait bloqué toutes les tentatives caennaises d'ouvrir le score.

L'effectif du SM Caen

Le milieu de terrain Jessy Deminguet (adducteur) et les latéraux Johann Obiang (Ischio) et Lamine Sy (genou) seront absents. Le milieu de terrain Yoann Court doit faire son retour dans le groupe caennais après avoir purgé ses deux matchs de suspension.

Le groupe probable : Yannis Clemencia, Anthony Mandréa - Ali Abdi, Hugo Vandermersch, Emmanuel Ntim, Ibrahim Cissé, Romain Thomas - Yoann Court, Quentin Daubin, Anton Salétros, Bilal Brahimi, Djibril Diani, Hianga'a Mbock - Benjamin Jeannot, Alexandre Mendy, Samuel Essende, Mohamed Hafid et Godson Kyeremeh.

Annecy - SM Caen à suivre ici sur France Bleu

loading