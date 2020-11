"On a besoin de retrouver un équilibre financier d'ici 3/4 ans" estime le PDG des Girondins de Bordeaux

Les Girondins de Bordeaux vivent au-dessus de leurs moyens depuis trop longtemps. Dix ans que le club est confronté à un déficit récurrent. Stop, dit Frédéric Longuépée le PDG. C'est dans ce sens qu'un plan de départs volontaires a été présenté aux salariés ce mardi. Il concerne une trentaine de postes (principalement des administratifs et des commerciaux). Les candidats sont invités à se manifester "avant la mi-décembre".

Cette réorganisation financière, "pour réduire la masse salariale" intervient logiquement après la réorganisation sportive de l'été avec les arrivées de Jean-Louis Gasset, Alain Roche ou Rio Mavuba, "pour redonner de l'agilité". Depuis longtemps, "on a évalué le besoin de retrouver un équilibre financier d'ici 3/4 ans parce qu'il n'y a pas de raison qu'un club perde de l'argent depuis si longtemps. C'est un des engagements que nous avons pris auprès de la DNCG".

Frédéric Longuépée explique le plan de départs volontaires aux Girondins de Bordeaux Copier

Réaction de Florian Brunet des Ultramarines : ce plan est un "cheminement logique". Mais selon lui, "ce qui l'est beaucoup moins, ce sont les émoluments de Frédéric Longuépée disproportionnés déjà avant la crise sanitaire et d'autant plus aujourd'hui. En quoi, par ailleurs, la palanquée de commerciaux recrutés ces derniers temps, sont utiles dans les circonstances actuelles ? Evidemment il faut faire quelque chose. Il y a le feu au lac, mais ce sont les derniers entrés qui doivent être les premiers à partir".