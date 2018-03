A cause des risques d'affrontements entre supporters de l'Athletic Bilbao et de l'OM, de nombreux renforts policiers sont mobilisés ce jeudi en Espagne, pour le match retour des 8e de finale d'Europa League.

Marseille, France

La place est immense, au pied du stade San Mames. Pas un arbre. Juste quelques lampadaires. Et sur l'un d'eux, il est impossible de les manquer : des dizaines de bougies, un drapeau basque enroulé, un écusson aux couleurs de l’Athletic Bilbao, et une photo : celle du policier mort d’une crise cardiaque (51 ans) lors du dernier match européen des Espagnols, le 22 février. Il faisait partie de la Police Autonome Basque, et il s'est retrouvé au milieu des supporters de Bilbao et du Spartak Moscou lors de violents affrontements.

Le stade San Mames (Bilbao), veille du match d'Europa League face à l'Olympique de Marseille © Radio France - Tony Selliez

C’est justement ici encore, qu’il y a 2 ans, marseillais et basques s’étaient déjà livrés à une bataille rangée, lors d'un 16e de finale d’Europa League. Gaz lacrymogènes, course-poursuites, des scènes de guerilla urbaine. Et quelques heures avant déjà, ce sont des supporters venus de Bordeaux qui avaient fait le déplacement exprès pour en découdre avec les marseillais.

1 500 policiers sont mobilisés.

En plus des stadiers. Mais est-ce que ce sera suffisant pour assurer la sécurité ? Officiellement, 761 fans de l’OM font le voyage.

Mais des supporters de Bilbao ont déjà annoncé des représailles depuis le match aller la semaine dernière.. Sur son compte Twitter, Sare Antifaxista.. un groupe local antifasciste… dénonce « une agression » subie par ses membres à Marseille. Des jets de pierres et de bouteilles. Ce groupe promet maintenant une réponse, une revanche, à Bilbao.