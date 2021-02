À Bordeaux, Pierre Hurmic prend la température des quartiers chauds

Après le quartier des Aubiers la semaine dernière, le maire écologiste Pierre Hurmic ne fait pas de jaloux et s'est rendu dans un autre quartier sensible de Bordeaux. Il était ce mercredi dans celui de Chantecrit pour discuter avec les habitants de ce secteur touché par les violences récentes entre les jeunes de cette cité. Début février, dans ce quartier proche de celui des Chartrons, deux jeunes de 19 ans ont pris des coups de couteau vers la rue Leybardie. Comme dans le quartier des Aubiers, Pierre Hurmic a annoncé la création future d'un bureau municipal pour répondre aux questions des habitants.

Pierre Hurmic est venu au centre social du quartier Chantecrit pour s'entretenir avec les habitants. © Radio France - Yvan Plantey

Les habitants du quartier Chantecrit à Bordeaux ont profité de la venue du maire pour l'interpeller à propos de ces violences entre les jeunes du quartier. C'est justement pour cela que Pierre Hurmic était venu, car "il faut être un maire qui est à portée d'engueulades, si j'ose dire", relève l'intéressé. Cela n'a pas manqué. Astrid interpelle aussitôt Pierre Hurmic et lui parle du manque de moyens dans le centre social de Chantecrit : "C'est bien de mettre des infrastructures mais qu'est-ce qu'on en fait après ? Il faut les faire vivre."

Astrid habite dans ce quartier depuis plus de 30 ans et même si elle y est attachée, elle est consciente de ses limites. "J'ai un fils qui venait ici mais je l'ai sorti du quartier pour étudier parce que ça m'inquiétait. Les enfants à l'origine des violences, mon fils était avec eux à l'école."

Si les enfants sont aussi lâchés parfois, c'est parce que leur famille l'est aussi et il faut remédier à cela - Pierre Hurmic

Ce centre social, vu comme l'une des solutions pour cadrer la jeunesse de ces quartiers, manque de moyens et de personnel. Il faudrait au moins 2 salariés d'après Fabrice Escorne, son directeur. "Une personne qui s'occupe de la jeunesse et une des adultes. Elles permettent de lever des freins à l'emploi et c'est très important pour aider aussi les familles", note cet ancien du quartier des Aubiers.

Pierre Hurmic emboîte le pas en expliquant que "si les enfants sont aussi lâchés parfois, c'est parce que leur famille l'est aussi et il faut remédier à cela". En attendant, les familles devront attendre la création du bureau municipal. Selon le maire du quartier Bordeaux-maritime, Vincent Morin, il ne devrait pas voir le jour "avant la fin de l'année 2021, le temps que l'on déplace l'Union Sportive des Chartrons et que l'on engage les travaux". En attendant, les habitants de ce quartier ont rendez-vous avec la mairie le 1er avril pour un conseil de proximité entre élus et riverains.