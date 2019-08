À Caen, Le Havre veut faire rimer "fête des voisins" avec "prendre les trois points"

Caen, France

L'heure des retrouvailles a sonné. Ce vendredi 30 août marque le retour d'un Caen - Le Havre en Ligue 2. Le dernier du nom remontait au 9 septembre 2013 et avait vu les Caennais s'imposer sur le gong grâce à un penalty de Fayçal Fajr. À l'époque, le SM Caen avait bouclé sa saison par une montée tandis que le HAC avait fini 12e. Mais cette année, les rôles sont inversés après les cinq premières journées.

Même si, en conférence de presse ce jeudi, Paul le Guen a nuancé les choses : "On est dans de bonnes conditions mais Caen a fait des choses que nous n'avons pas réussi à faire. Ils nous ont battu en amical (2-0, le 13 juillet), ils ont gagné à Ajaccio, nous non, et ils ont une bonne équipe. je suis convaincu qu'ils seront présent à la fin." Reste que le HAC aborde ce match à la deuxième place, avec près du double de points de son rival.

Alors les Havrais abordent les choses sereinement. "On ne se met pas de pression, dit le milieu Amos Youga. On a trois points à prendre. Et on sait que c'est important pour les supporters." Son entraîneur, Paul Le Guen "aime ce contexte", mais, outre l'ambiance, il se focalise sur le terrain, une semaine après un succès en demi-teinte face à Grenoble 3-1 :

Il faut être très mobilisé pour corriger ce qui n'a pas marché vendredi dernier. Nous devons être en situation de mieux répondre aux problèmes que les adversaires nous posent."

Au stade Michel d'Ornano, ce vendredi, la meilleure attaque de Ligue 2 sera (très probablement) confrontée pour la première fois à une défense à cinq.

Le HAC à l'épreuve du 3-5-2 caennais

"C'est vraiment un système tactique particulier", a confié Amos Youga. Les Ciel et Marine ont donc travaillé le schéma caennais. "On a observé leurs matchs. On adopte quelques aménagements mais nous n'allons pas fondamentalement changé les choses de notre côté", a assuré Paul Le Guen.

Il faut dire que la machine havraise, invaincue tient la cadence. Elle sera renforcée pour le choc des Normands par la présence du latéral gauche turc Umut Meras, enfin qualifié et "qui postule à une place de titulaire", selon son entraîneur. Le meilleur buteur de Ligue 2, Tino Kadewere, est lui dans le groupe, malgré une douleur à la hanche qui laisse encore planer une incertitude sur sa présence.

En tous les cas, plus d'un millier de supporters Ciel et marine seront eux bien présents dans les tribunes, pour aider le HAC à décrocher une troisième victoire en terres caennaises. Avec un invité surprise dans le parcage : Victor Lekhal, le milieu de terrain havrais, en convalescence, et qui a accepté un défi sur Twitter.

Il donnera de la voix pour ses coéquipiers.

Ligue 2. J6. Caen - Le Havre

Vendredi 30 août 2019, 20h, au stade Michel d'Ornano. Suivez le match en direct sur France Bleu Normandie, dès 19h45, et sur Twitter avec le hashtag #BleuHac.

Le groupe havrais (19 joueurs) : Gorgelin, Fofana - Bese, Mayembo, Camara, Meras, W.Coulibaly - Bonnet, Basque, Fontaine, Ben Mohamed, Gueye, Dina-Ebimbe, Youga, Abdelli - Assifuah, Kadewere, Bazile, Thiaré.