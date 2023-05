A Caen, le Sport mobilise comme jamais dans les gradins

Cette saison, le SM Caen ne remontera pas en Ligue 2 mais si ses supporters ne cachent pas parfois leur frustration sur les réseaux sociaux, ils n'ont jamais lâché leur club de cœur. Cette saison, la moyenne par match joué à D'Ornano est de 13.600 spectateurs. C'est la 4e affluence de Ligue 2 derrière les trois anciens pensionnaires de Ligue 1 (Bordeaux, Saint Etienne et Metz). C'est près de 2200 spectateurs de plus par match comparé au voisin Havrais, leader pourtant de la division.

"On a la chance de jouer dans des salles ou des Stades pleins"

"C'est assez dingue, a relevé Aristide Olivier, l'adjoint au Maire de Caen en charge des Sports dans Allo Malherbe. Et dans le projet du club c'est certainement un des leviers qui a le mieux fonctionné. C'est à dire qu'on a retrouvé un vrai engouement populaire. On a beaucoup de monde dans le Stade. D'ailleurs, c'est le cas pour tous les clubs de Caen. On a la chance de jouer à Caen dans des salles ou des Stades qui sont pleins. Malherbe n'a pas échappé à la règle cette année. Je crois que les gens ont besoin d'émotions communes. Je reste convaincu que le sport peut être encore à part dans ce monde perturbé. Aujourd'hui, on voit que les différentes stratégies de clubs payent. Quand on voit guichet fermé en Ligue 2 (Pour la venue du Havre), c'est assez dingue. On sera je pense encore complet vendredi au Palais des Sports pour le Hand. J'imagine que pour les quarts de finale des Playoffs pour le Caen BC ce sera aussi complet. On a quand même une chance incroyable dans une ville qui respire le sport."

Et tous les clubs semblent bénéficier de cet engouement populaire dans l'agglomération caennaise. Les Hockeyeurs des Drakkars ont joué leurs playoffs dans une patinoire où aucune place n'était libre. Les clubs résidents du vénérable Palais des Sports (55 années au compteur) multiplient aussi les matchs à guichet fermé. Si la réputation de la salle n'est plus à faire en Nationale Une de Basket ("L'un voire le meilleur public de la division" pour le speaker du CBC Pierre Salzmann Crochet), elle porte aussi les Handballeurs caennais auteurs d'une excellente saison en Proligue.

"Il est bon notre public, savoure Thomas Lamora, le président des Vikings du Caen Handball. Il a bien compris les petites évolutions qu'on a pu faire dans le club cette année et il n'a fait que grossir. Cela va faire six matchs de suite où il doit rester deux places sur les 2500 disponibles. Le public est un moteur et c'est même un moteur pour le recrutement. Il y a des joueurs qui nous rejoignent cette année. Des joueurs nous ont rejoint cette année parce qu'ils savent qu'il se passe quelque chose quand ils jouent au Handball. Ce sont des émotions pour un joueur. Une salle pleine, du bruit, de l'ambiance et puis avec du sport de qualité, c'est un tout."

Et la saison prochaine, le nouveau Palais des Sports permettra d'utiliser pleinement cet engouement du public pour le Sport de haut niveau.