À Charleroi, la présence de Julien Maggiotti, l'ancien joueur du Stade Lavallois, suscite la curiosité

C'est peu de dire que Julien Maggiotti a marqué de son empreinte ses deux années passées à Laval. L'ancien joueur de Cholet a pris une autre dimension au Stade Lavallois. Lors de la saison qui vient de s'achever, Maggiotti était prêté par le club belge de Charleroi où le Corse avait signé il y a un an.

En début de semaine, c'est donc à Charleroi que Julien Maggiotti a posé ses valises et a repris l'entraînement. Une reprise relativement tôt car la Jupiler Pro League reprend dès le 25 juillet. Sur place, la présence de Julien Maggiotti ne laisse pas indifférent. Benjamin Helson est journaliste sportif en Belgique au sein des journaux Sudinfo et Le Soir. Il suit le club de Charleroi et selon lui, Julien Maggiotti est une vraie curiosité : "il aura la possibilité de se montrer pendant la préparation. C'est le message des dirigeants et de l'entraîneur. Savoir aussi quel est son niveau après sa grave blessure, même s'il a pu rejoué avec Laval en fin de saison et s'il pourra donner le meilleur de lui-même dans les semaines à venir. Il y a une curiosité qui est renforcée par le fait que les supporters de Laval sont très attachés à Julien Maggiotti. Du coup, il y a une attente particulière autour de ce que ce joueur pourra faire ici en Belgique. Clairement, l'idée est de lui donner sa chance pendant la préparation et de voir ce qu'il pourra apporter à l'équipe de Charleroi pour la prochaine saison."

Les supporters Tango aimeraient tellement que leur chouchou puisse revenir en Mayenne. Mais le joueur de 27 ans est courtisé, suivi par d'autres clubs de Ligue 2, comme Bastia, Ajaccio et Caen notamment.

Sur les réseaux sociaux, les supporters du Stade Lavallois ne lâchent rien. Ils réagissent sur chaque publication du club de Charleroi comme sur le tweet ci-dessus.

Contacté par France Bleu Mayenne, Julien Maggiotti affirme que rien n'est décidé actuellement. Le milieu offensif explique que la situation pourrait évoluer au mois d'août, une fois le championnat de D1 belge lancé. Rappelons que le mercato se prolonge jusqu'au 1er septembre.