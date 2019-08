A Clermont, l'AJA renverse une nouvelle situation mal embarquée

Clermont-Ferrand, France

Stade Gabriel-Montpied. 4100 spectateurs. Clermont 1 - 1 AJA. Buteurs : Grbic pour Clermont (21', sp) - Merdji pour AJA (75').

Il aura fallu un coup de gueule de Jean-Marc Furlan à la pause pour renverser une situation une nouvelle fois compliquée pour l'AJA. Dans le premier acte, les auxerrois ne parviennent pas à poser le pied sur le ballon, et sont pris à la gorge par une équipe de Clermont en pleine confiance, leader de Ligue 2 avant le coup d'envoi.

Birama Touré frappe au-dessus à la 4e minute, mais ce sont bien les auvergnats qui poussent par la suite. D'abord par Grbic, bien lancé en profondeur et qui perd son duel face à Michel à la 16e minute, puis par Gonzalez, trouvé dans la surface par N'Diaye et qui est déséquilibré par ce même Michel. L'arbitre désigne le point de penalty, et Grbic transforme (21'). Clermont a plusieurs fois l'occasion d'inscrire le second but, mais le gardien icaunais veille. A la mi-temps, l'AJA n'y est pas du tout.

Un coup de gueule de Furlan et ça repart

Les murs du vestiaire auxerrois ont vraisemblablement tremblé à la pause au stade Gabriel-Montpied. On connaissait le Jean-Marc Furlan placide, le Jean-Marc Furlan parfois drôle aussi, mais c'est le Jean-Marc Furlan colérique que les joueurs auxerrois ont rencontré ce soir à Clermont : "J'ai été un peu dur et un peu sévère à la mi-temps avec les joueurs... Mais je suis satisfait de la réaction en deuxième mi-temps par rapport à mon discours un peu violent. Ils ont eu une bonne réaction, c'est sympa."

Le coup de gueule salvateur de Jean-Marc Furlan Copier

Les auxerrois ont montré un autre visage après ce coup de gueule dans les vestiaires. Ils ont dominé Clermont dans le second acte et égalisé grâce à Merdji, qui a bien suivi une tête de Marcelin repoussée par Dupé (75'). La soufflante à la pause, ce n'est pas vraiment une habitude chez Furlan. Alexandre Coeff le connait bien pour avoir déjà évolué sous ordres à Brest : " S'il peut éviter de le faire il ne le fait pas. Du coup j'ai pris en compte la gravité de la situation, parce que généralement quand il le fait c'est pas pour rien ! Je pense que ça faisait un moment que ça le démangeait, et là il a craqué ! Il y a des fois où ça fait du bien, comme dans une famille pour régler un problème. Et là en l’occurrence on en a profité ce soir." Les joueurs ont aussi prouvé que la fragilité mentale évoquée par leur coach en début de saison n'était plus qu'un lointain souvenir.

Un nouveau point acquis de haute lutte qui redonne confiance

Le gardien de l'AJA Mathieu Michel espère qu'après celui pris contre Guingamp, ce nouveau point acquis dans la douleur permettra d'emmagasiner de la confiance pour le groupe : " On est passés complètement à côté de notre première mi-temps. Mais la grande différence avec l'année dernière, c'est qu'aujourd'hui on arrive à montrer deux visages. Alors que l'an dernier quand on était menés on perdait. [...] Là ça fait deux matchs qu'on montre beaucoup de force et de caractère. Si on enchaîne les victoires derrière ça peut nous permettre de nous replacer. Mais le plus important c'est la dynamique qui est maintenue avec ces points. "

Mathieu Michel : "C'est un résultat positif ce soir" Copier

Grâce à ce nul, l'AJA gagne une place au classement et est désormais 14e, avant la rencontre Troyes-Lens ce samedi à 15h.