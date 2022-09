A Concarneau, l'AS Nancy Lorraine effectue ce vendredi son plus long déplacement de la saison

C'est un défi de taille qui attend ce vendredi les joueurs de l'AS Nancy Lorraine. A Concarneau, dans le Finistère, l'ASNL affronte effectivement l'un des clubs les plus en vue de ce début de championnat, avec 7 points acquis en trois matches. "Il y a un mot qui ressort sur ces trois rencontres : c'est l'efficacité. Je n'ai pas la sensation qu'ils aient eu plus d'occasions que nous, mais ils sont terriblement efficaces", confie Albert Cartier, le coach.

Le déclic attendu

Fort d'un groupe de 18 joueurs, amputé toutefois du défenseur central Baptiste Aloé à cause d'une alerte au genou, l'entraîneur doit composer en plus avec un déplacement extrêmement long, le plus grand de la saison, à plus de 900 kilomètres des installations de la Forêt de Haye. "Le danger, c'est que les joueurs mangent sans activité", explique-t-il en évoquant le long voyage en bus effectué ce jeudi vers la Bretagne. "Mais au fond, j'apprécie ces voyages car ça créé du lien", poursuit-il.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La solution passera peut-être par là. Même si, de manière plus rationnelle, les supporters préfèreront miser sur l'efficacité de l'attaque, et notamment de la recrue estivale Diafra Sakho, toujours muette devant les cages adverses. "Les supporters ont raison de me critiquer, mais ça me motive encore plus. Des fois, il suffit d'un but pour avoir le déclic", confie-t-il. Il ne faudrait plus trop tarder, l'ASNL est déjà avant-dernière au classement, alors qu'un club sur 3 connaîtra l'enfer de la relégation à la fin de la saison.

Le déplacement de l'ASNL à Concarneau, comme tous les matches des Nancéiens, sera à suivre ce vendredi soir dès 19h15 sur France Bleu Lorraine, avec Johan Gand et Laurent Pilloni.