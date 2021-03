A découvrir : les salaires des footballeurs du Stade Brestois

Quel est le joueur de football le mieux payé en France ? C'est Neymar, avec plus de trois millions d'euros bruts par mois, estime le journal l'Equipe qui sort son baromètre annuel. Il devance les deux millions d'euros mensuels de Mbappé.

40.000 euros mensuels en moyenne au Stade Brestois

Rien à voir au Stade brestois ! Selon l'enquête du quotidien sportif, la moyenne est de 40.000 euros bruts. Le mieux payé à Brest est le Brésilien Jean Lucas, arrivé au mois de janvier, prêté pour six mois. Il toucherait 100.000 euros par mois (Brest prend en charge 65% du salaire). Juste derrière, on retrouve l'attaquant béninois Steve Mounié, qui touche 70.000 euros, arrivé en septembre 2020 avec un contrat de quatre ans.

De 65.000 euros à 45.000 euros

Arrivé il y a à peu près un an, le défenseur Ronaël Pierre-Gabriel touche 65.000 euros mensuels. Il est prêté par le club allemand de Mayence, et le Stade Brestois prend en charge 70% de son salaire. À 60.000 euros, on trouve l'arrière Romain Perraud, puis à 55.000 euros le défenseur Christophe Hérelle et le milieu de terrain Paul Lasne. Viennent ensuite, à 50.000 euros, Franck Honorat et Romain Philippoteaux. Enfin, Haris Belkebla, Romain Faivre, Gaëtan Charbonnier sont à 45.000 euros brut.

Le classement complet est à retrouver sur le site de l'Equipe.